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12 вересня • оновлено в 14:37
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В Україні ввели нові правила фінансування кіно державою: що зміниться

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Монобільшість Верховної Ради ухвалила в цілому законопроєкт №1058 про зміни до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Cпочатку законопроєкт підтримали в першому читанні. За проголосували 325 народних депутатів.

В Україні ввели нові правила фінансування кіно державою: що зміниться
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Після цього спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував підтримати законопроєкт в цілому. Рішення також було схвалено монобільшістю "Слуги народу" — 241 голос "за".

В Україні ввели нові правила фінансування кіно державою: що зміниться

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується:

  • збільшити розмір частини фактично вироблених суб'єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів із 16,6% до 25%, а в деяких випадках — до 30%;

  • спростити вимоги до кваліфікованих витрат, замінивши критерій обчислення в мінімальних заробітних платах на прожитковий мінімум для працездатних громадян;

  • щоб уникнути зловживань припустити, що державна підтримка у формі прямої субсидії надається тільки за одним із критеріїв, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону.

Очікується, що таке інвестування в кінематографічну діяльність на території України дозволить розвивати й українських кіновиробників.

Після цього нардепи ухвалили в цілому законопроєкт №1074, який передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу для запуску законопроєкту про Державну підтримку кінематографії в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Монобільшість Верховна Рада України кіно Держкіно
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