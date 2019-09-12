В Україні ввели нові правила фінансування кіно державою: що зміниться

Монобільшість Верховної Ради ухвалила в цілому законопроєкт №1058 про зміни до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Cпочатку законопроєкт підтримали в першому читанні. За проголосували 325 народних депутатів.

Після цього спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував підтримати законопроєкт в цілому. Рішення також було схвалено монобільшістю "Слуги народу" — 241 голос "за".

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується:

збільшити розмір частини фактично вироблених суб'єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів із 16,6% до 25%, а в деяких випадках — до 30%;

спростити вимоги до кваліфікованих витрат, замінивши критерій обчислення в мінімальних заробітних платах на прожитковий мінімум для працездатних громадян;

щоб уникнути зловживань припустити, що державна підтримка у формі прямої субсидії надається тільки за одним із критеріїв, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону.

Очікується, що таке інвестування в кінематографічну діяльність на території України дозволить розвивати й українських кіновиробників.

Після цього нардепи ухвалили в цілому законопроєкт №1074, який передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу для запуску законопроєкту про Державну підтримку кінематографії в Україні.

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