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В кінотеатрах мережі MULTIPLEX відбулася прем'єра фільму "Форсаж: Хоббс І ШОУ"

1.2т Читати матеріал російською

Драйвова музика, яскрава фотозоні, частування і зіркові гості. Так пройшла прем'єра фільму "Форсаж: Хоббс і Шоу" в кінотеатрі Multiplex в ТРЦ Lavina Mall.

В кінотеатрах мережі MULTIPLEX відбулася прем'єра фільму "Форсаж: Хоббс І ШОУ"

Серед гостей були помічені: телеведучий Ігор Кондратюк, він вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю сім'єю, Іванна Онофрійчук, телеведуча з'явилася в оточенні фіналіста "Танців з зірками" Максима Єжова, Слава Дьомін, ведучий радіо Люкс ФМ та блогу "Слава +" прийшов зі своїм сином. Також відвідали прем'єру український співак, екс-учасник "Шанс" Ігор Воєвуцький і учасники гурту "Антитіла" Дмитро Водовозов і Дмитро Жолудь.

В кінотеатрах мережі MULTIPLEX відбулася прем'єра фільму "Форсаж: Хоббс І ШОУ"

Гості заходу змогли не просто подивитися фільм, а сповна насолодитися неймовірним якістю 12 канального звуку і яскравістю кольору, завдяки першому в Україні залу Mastercard IMAX Лазер.

В кінотеатрах мережі MULTIPLEX відбулася прем'єра фільму "Форсаж: Хоббс І ШОУ"
В кінотеатрах мережі MULTIPLEX відбулася прем'єра фільму "Форсаж: Хоббс І ШОУ"
Слава Дьомін та Мішель Сайкалі

Слава Дьомін та Мішель Сайкалі

Прес-служба мережі "Multiplex"

Слава Дьомін

Слава Дьомін

Прес-служба мережі "Multiplex"

Ігор Кондратюк з сім'єю

Ігор Кондратюк з сім'єю

Прес-служба мережі "Multiplex"

Мішель Сайкалі

Мішель Сайкалі

Прес-служба мережі "Multiplex"

Іванна Онофрійчук

Іванна Онофрійчук

Прес-служба мережі "Multiplex"

Ігор Воєвуцький

Ігор Воєвуцький

Прес-служба мережі "Multiplex"

Дмитро Жолудь

Дмитро Жолудь

Прес-служба мережі "Multiplex"

Іванна Онофрійчук, Максим Єжов

Іванна Онофрійчук, Максим Єжов

Прес-служба мережі "Multiplex"

Про фільм:

Небезпечні пригоди непримиренних суперників, що рятують світ від загибелі в своєму фірмовому стилі. "Форсаж" завжди розповідав про спортивні авто і злочинців, які мчаться на нечуванній швидкості, але прийшов час розширити погляд на всесвіт, і зануритися в карколомні пригоди двох запеклих спецагентів, давно знайомих нам по попередніх частинах.

З моменту першої зустрічі вірного агента американської дипломатичної служби безпеки Хоббса (Дуейн Джонсон) і беззаконного ізгоя Шоу (Джейсон Стетхем), колишнього елітного британського спецназівця, вони неодноразово намагалися усунути один одного. Але коли "кібергенетично" покращений терорист Брікстон отримує контроль на біо-зброєю, здатним порушити крихкий баланс сил на планеті і змінити людство до невпізнання, двом суперникам доводиться забути про старі образи і об'єднатися в одну команду. Мі-6 звертається за допомогою саме до них, знаючи, що вони справжні професіонали своєї справи, і тільки їм під силу перемогти Брікстона.

Хоббс і Шоу відкривають нові двері у франшизі "Форсажу", оскільки небезпека тепер загрожувати всій земній кулі, від Лос-Анджелеса до Лондона. Деккард і Люк подолавши загальні негаразди і взаємну неприязнь, повинні знайти спосіб викрутитися з ситуації, щоб в черговий раз врятувати світ.

В кінотеатрах мережі MULTIPLEX відбулася прем'єра фільму "Форсаж: Хоббс І ШОУ"

На екрани фільм виходить вже з 1 серпня, купити квитки можна на сайті multiplex.ua

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