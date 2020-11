Український фільм "Apple-Man" став сенсацією в Голлівуді: ним зацікавилися Депп і Сталлоне

Український комедійний фільм про супергероїв "Apple-Man" режисера Василя Москаленка став сенсацією в Голлівуді. Стрічку порівняли з культовими "Людьми Ікс" від Marvel, проєктом також зацікавилися актори Сильвестр Сталлоне і Джонні Депп. Прем'єру фільму заплановано на листопад 2021 року.

Паралель між картинами провело незалежне американське видання про кіно CinemaBlend. А німецький кіножурнал FILMSTARTS порекомендував українську картину фанатам хіта про супергероїв від Amazon "The Boys" ("Хлопаки"), повідомила виданню OBOZREVATEL пресслужба режисера стрічки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо вам до смаку божевільні пригоди Карла Урбана в "The Boys", радимо до перегляду не менш божевільний трейлер "Apple-Man" – незважаючи на те, що за цим проєктом не стоїть багатомільярдна компанія, подібна до Amazon", – зазначило німецьке видання після знайомства з українським проєктом на Kickstarter.

Бюджет для зйомок фільму "Apple-Man" – 120 тис. доларів – зібрали на американській платформі Kickstarter (сайт для залучення грошових коштів на реалізацію креативних проєктів. – Ред.). Завдяки успіху на американській платформі до фільму виник інтерес серед масштабних американських студій, а також відомих голлівудських акторів. Серед зірок, які можуть з'явиться у фільмі, – Джонні Депп і Сильвестр Сталлоне.

Головну жіночу роль у фільмі зіграє українська актриса й телеведуча Іванна Онуфрійчук. Оператор-постановник – Володимир Кратинов. До озвучки українського фільму залучили британського актора Стівена Франко, який працював над легендарними комп'ютерними іграми Need for Speed і Call of Duty разом із Джейсоном Стетгемом.

Нагадаємо, "Apple-Man" – це продовження однойменного короткометражного фільму про супергероїв. Стрічку зняли Василю Москаленко й Володимир Кратинов під час карантину в кімнаті 14 кв. м. Основна мета стрічки – популяризація здорового способу життя.

"Правильне харчування рятує життя – точно так само, як супергерої. Це головний меседж фільму. Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 млн осіб. Але коли про це заявляють учені, ніхто не слухає. Прекрасно зняті вірусні ролики гіпнотизують споживача, змушують людей повірити в те, що нездорове харчування – це круто. Мета нашого фільму – мовою супергеройської кіноказки мотивувати людей замислитися, наскільки важливо вести здорової спосіб життя і правильно харчуватися", – розповів Василь Москаленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться" (This Rain Will Never Stop) української режисерки Аліни Горлової отримав звання найкращої повнометражної документальної картини на кінофестивалі Festival dei Popoli у Італії.