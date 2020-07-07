У серіалі 'Чорнобиль' змінили суд над керівниками ЧАЕС: він був 33 роки тому

7 липня 1987 року розпочався суд над директором Чорнобильської АЕС Віктором Брюхановим, головним інженером Миколою Фоміним і його заступником Анатолієм Дятловим. Їм пред'явили звинувачення в проведенні небезпечного експерименту з безліччю порушень і недбалості в роботі. Цей епізод увійшов в основу фінальної серії мінісеріалу HBO "Чорнобиль", проте був істотно змінений.

У зв'язку з цим видання "Lime" вирішило розповісти, як саме сценарист кінокартини Крейг Мейзін змінив історичну подію і навіщо він це зробив.

Завершальний епізод серіалу "Чорнобиль" під назвою "Вічна пам'ять" вийшов на екрани 3 червня 2019 року. Як розповідав сценарист Крейг Мейзін, найбільшим художнім допущенням в ній була участь в судовому процесі партійного діяча Бориса Щербини й вченого Валерія Легасова.

Цей нюанс Мейзін назвав "величезною драматичною вільністю", яку він був змушений допустити, щоб дати глядачеві відповіді на головні питання про те, що ж сталося в ніч на 26 квітня 1986 року.

Стеллан Скарсгард в ролі Бориса Щербини, Джаред Харріс в ролі Валерія Легасова і Емілі Уотсон в ролі Уляни Хомюк. Кадр з серіалу "Чорнобиль" Фото – HBO

Нагадаємо: у фінальній серії є сцена, в якій Щербина нібито змушує суддю дослухати вкрай незручну для радянської влади доповідь вченого Легасова однією лише фразою "Нехай говорить". В результаті Легасов пояснив справжню причину вибуху на ЧАЕС – оператори не змогли зберегти баланс реактивності, і реактор РБМК перетворився в розпечену бомбу. Запобігти аварії можна було лише натисненням кнопки "АЗ-5", тоді стрижні з бору повинні були зануритися в реактор і зупинити процес.

Відповідно, припущеннями стали й презентація Щербини з макетом ЧАЕС, і спроби Легасова пояснити технічно деталі за допомогою червоних і синіх карток.

Стеллан Скарсгард в ролі Бориса Щербини в серіалі "Чорнобиль"

"Кумедно, що картки були підписані кирилицею. Все одно ніхто не розумів, що там на них", – згадував Мейзін. Але, як зазначав сценарист, йому було вкрай важливо пояснити деталі з реальних доповідей, і розповісти глядачеві правду.

Джаред Харріс в ролі вченого Валерія Легасова. Кадр з серіалу "Чорнобиль" Фото – HBO

Показувати глядачеві виступ Легасова на конференції експертів у Відні сценарист не став спеціально. За словами Мейзіна, там не було героїзму, адже за вченим пильно стежили. Тоді він дійсно виступив з чесною 5-годинною доповіддю, але промовчав про несправність реактора. В результаті західна преса назвала Легасова "першим чесним радянським вченим", а влада СРСР була цілком цим задоволені.

Не було на суді й колеги Легасова Уляни Хомюк. З фінальних титрів серіалу глядачі дізналися, що персонаж жінки й зовсім був вигаданим. А якщо точніше, то збірним – в одному персонажі автори серіалу спробували зобразити десятки інших вчених, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та розслідуванні її причин.

Емілі Уотсон в ролі Уляни Хомюк. Кадр з серіалу "Чорнобиль"

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