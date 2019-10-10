У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"

8 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбулася прем'єра фільму "Двійник" з Віллом Смітом у головній ролі.

Першими стрічку переглянули Альона Альона, Даша Коломієць, Андрій Кіше, Анастасія Даугулє, Альона Кіперман, Олімпія Вайтмусташ, Ірина Заря, Олексій Дівєєв-Церковний, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Олександра Новікова, Ігор Посипайко, Марія Бурмака, Микола Матросов, гурт ОН|ОНА, Олекснадра Новікова та інші гості.

Про фільм. Кілер Генрі Броґан вирішує поставити крапку у професійній кар’єрі. Та несподівано, на його шляху з’являється таємничий двійник, який знає про кожен наступний крок…

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