Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 13:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"

212 Читати матеріал російською

8 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбулася прем'єра фільму "Двійник" з Віллом Смітом у головній ролі.

Першими стрічку переглянули Альона Альона, Даша Коломієць, Андрій Кіше, Анастасія Даугулє, Альона Кіперман, Олімпія Вайтмусташ, Ірина Заря, Олексій Дівєєв-Церковний, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Олександра Новікова, Ігор Посипайко, Марія Бурмака, Микола Матросов, гурт ОН|ОНА, Олекснадра Новікова та інші гості.

Про фільм. Кілер Генрі Броґан вирішує поставити крапку у професійній кар’єрі. Та несподівано, на його шляху з’являється таємничий двійник, який знає про кожен наступний крок…

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Двійник"

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel