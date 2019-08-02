У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Паразити"

31 липня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра південнокорейського трилера "Паразити" – лауреата "Золотої пальмової гілки" на Каннському кінофестивалі, 2019.

Пер вимі стрічку побачили: Юрій Бардаш, Сергій Лещенко, Анастасія Топольська, Артем Пивоваров, Денис Глінін (Океан Ельзи), Зоя Литвин, Анатолій Анатоліч, Римма Зюбіна, Антоніна Ноябрьова, Вікторія Батуі, Олімпія Вайтмусташ, Олександр Смирнов, Мирослав Кувалдін, Анастасія Даугуле, Ігор Тарнопольський, Мирослава Ульянина, Монро і багато інших.

Про фільм:

У сім'ї чотирьох безробітних похмурі життєві перспективи. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачувану підробіток репетитором. За допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту та приходить в розкішний особняк багатого бізнесмена. Зробивши хороше враження, старший син дізнається про ще одну відкриту вакансію, і у нього з'являється дуже незвичайний план з працевлаштування сестри.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Паразит и" стартує з 1 серпня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!