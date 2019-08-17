У Британії помер оскароносний режисер: чим він прославився

У Великобританії помер відомий аніматор, режисер кіно та мульплікаціі Річард Вільямс.

Він помер у віці 86 років у своєму будинку в Брістолі, повідомляє Daily Mail.

Уільмяс відомий найперше як режисер-мультиплікатор популярного мультиплікаційного фільму "Хто підставив кролика Роджера", за роботу над яким удостоєний двох нагород "Оскар".

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Річард Вільямс

Річард Вільямс

Крім того, він розробляв анімацію для короткометражних мультфільмів "Рожева пантера" і два рази отримував премію Bafta.

Вільямс є автором декількох книг, зокрема, "Набір для виживання аніматора".

Він народився в Канаді, але в 50-х переїхав до Великобританії. Чоловік був одружений чотири рази, у нього залишилися шестеро дітей.

Рожева пантера кадр мультфільму

Хто підставив кролика Роджера Кадр фільму

Як повідомляв OBOZREVATEL 17 червня відомому музиканту Андрію Кузьменко (Кузьма Скрябін) міг здійснитися 51 рік. Він загинув у ДТП в 2015 році.

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