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24 квітня • оновлено в 18:39
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Турецький серіал "Вітер кохання" підкорив Україну: де дивитися всі серії онлайн

1.7т
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В Україні вперше показали турецький серіал "Вітер кохання", який завоював популярність у всьому світі.

"Вітер любові" транслюється на телеканалі 1+1 з 13 квітня 2020. Перший сезон серіалу складається з 44 серій. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, про що серіал і де дивитися всі серії "Вітер кохання" онлайн (відео розміщене в кінці матеріалу).

Серіал "Вітер кохання"

Серіал "Вітер кохання"

1+1

У головних ролях серіалу зіграли Акин Акинозю і Ебрю Шахін. В оригіналі турецький серіал називається "Вітряний". В Україні він транслюється під назвою "Вітер кохання", перед прем'єрою у каналу було ще кілька варіантів назви.

"Вітер кохання": про що серіал

У центрі сюжету – історія про спрагу до помсти, яка переростає в справжню любов. Події розгортаються навколо багаторічної ворожнечі сімей Асланбей і Шадоглу.

Ебру Шахін - виконавиця головної ролі в серіалі "Вітер любові" на 1+1

Ебру Шахін - виконавиця головної ролі в серіалі "Вітер любові" на 1+1

KP.UA

Міран Асланбей ще в дитинстві втратив своїх батьків. Його виростила бабуся Азізе, яка зробила все, щоб метою життя внука стала помста Хазарові Шадоглу, який нібито є вбивцею батьків Мірана.

Втілити план помсти чоловік вирішує за допомогою ніжних почуттів, закохавши у себе красуню Рейян, дочку Хазара. Але Міран і подумати не міг що незабаром сам шалено закохається у дівчину.

Головних героїв чекають складні випробування: двоюрідна сестра Рейян також закохується в Мірана і докладає всіх зусиль, щоб завоювати його серце. А за почуття Рейян боротиметься племінник її батька.

Акин Акинозу – виконавець головної ролі в серіалі "Вітер кохання" на 1+1

Акин Акинозу – виконавець головної ролі в серіалі "Вітер кохання" на 1+1

KP.UA

"Вітер кохання": де дивитися всі серії онлайн

Всього в серіалі "Вітер кохання" на 1+1 буде 44 серії. Вони виходять у будні – з понеділка по п'ятницю – відразу по 2 серії. Трансляція на ТБ стартувала 13 квітня. На сьогоднішній день показано 18 серій.

Крім телевізійного показу, серіал "Вітер кохання" також публікується на офіційному сайті телеканалу 1+1. На відеохостингу YouTube серії поки не публікуються.

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Автор
Єва Романова
Теги
кіно телеканал 1+1 серіал
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