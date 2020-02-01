"Це нормально!" Нова глава Держкіно пояснила зв'язки із Зеленським і звернулася до українців

Нова глава Держкіно Марина Кудерчук, чиє раптове призначення викликало широкий резонанс, підтвердила, що знайома з президентом Володимиром Зеленським.

У коментарі "Радіо Свобода" вона розповіла, що знімки з Зеленським були зроблені ще в 2018 році під час офіційної презентації кінофільму "Я, ти, він, вона" в Запоріжжі.

Після того випадку Кудерчук нібито більше не спілкувалася і не зустрічалася з президентом.

Запоріжжя, грудень 2018 року фото з мережі

facebook.com: Марина Кудерчук

"Ми організовували презентацію і так, сфотографувалися. На заходах кіно ми спілкуємося з різними людьми, можливо, фотографуємося. Це нормально", – прокоментувала вона.

Кудерчук визнала, що мало пов'язана з кіноіндустрією, однак має намір компенсувати це досвідом роботи на державній службі.

"Я живу тим, що хочу розвивати українське кіно, хочу зробити для нього щось хороше. І зараз мене нема за що критикувати, я ще нічого на цій посаді глави Держкіно не зробила. Давайте подивимося на мої результати", – сказала вона.

Запоріжжя, грудень 2018 року фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, ексглава Держкіно Пилип Іллєнко заявив, що не знає своєї наступниці, і жорстко розкритикував призначення Кудерчук, назвавши конкурс на посаду "фейковим".

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