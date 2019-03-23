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Президента кинуть за ґрати: названо дату виходу серіалу "Слуга народу-3". З'явився офіційний трейлер

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Дату прем'єри серіалу "Слуга народу-3" на телеканалі "1+1" призначено на 27 березня о 20:45, за чотири дні до виборів президента України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Команду Зеленського" у Viber (щоб подивитися офіційний трейлер третього сезону, проскрольте до кінця сторінки).

"Слуга народу-3"

"Слуга народу-3"

Студія "Квартал-95" Facebook

За попередньою інформацією, в серіалі буде три серії. Зйомки завершилися 12 березня. За сюжетом, президента Голобородька заховають за ґрати за звинуваченням в організації держперевороту, однак через якийсь час він вийде на свободу.

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У серіалі знялися: кандидат в президенти України Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Станіслав Баклан, Ольга Жуковцева, Олена Кравець, Валерій Жидков, Міка Фаталов, Олександр Пікалов та Юрій Карпов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийЄвген Кошовий
Місце
Україна
Теги
серіал"Слуга Народу"трейлер
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