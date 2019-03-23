Президента кинуть за ґрати: названо дату виходу серіалу "Слуга народу-3". З'явився офіційний трейлер

Дату прем'єри серіалу "Слуга народу-3" на телеканалі "1+1" призначено на 27 березня о 20:45, за чотири дні до виборів президента України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Команду Зеленського" у Viber (щоб подивитися офіційний трейлер третього сезону, проскрольте до кінця сторінки).

"Слуга народу-3" Студія "Квартал-95" Facebook

За попередньою інформацією, в серіалі буде три серії. Зйомки завершилися 12 березня. За сюжетом, президента Голобородька заховають за ґрати за звинуваченням в організації держперевороту, однак через якийсь час він вийде на свободу.

У серіалі знялися: кандидат в президенти України Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Станіслав Баклан, Ольга Жуковцева, Олена Кравець, Валерій Жидков, Міка Фаталов, Олександр Пікалов та Юрій Карпов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет виборців України зажадав від Зеленського оплатити показ серіалу "Слуга народу 3" з виборчого фонду.

У Центральній виборчій комісії не змогли дати відповідь, чи передбачається покарання для кандидата в президенти Зеленського в разі його відмови сплатити показ серіалу.

Пізніше в ЦВК уточнили, що не зможуть зняти Зеленського в разі його відмови сплатити показ "Слуги народу-3" з виборчого фонду.

Колектив студії "Квартал 95" та її художній керівник, кандидат в президенти Зеленський вважають хвилю боротьби зі "Слугою народу" політичними боями без правил.

Пізніше директор з розвитку студії "Квартал 95" анонсувала вихід чергового сезону, який відбудеться раніше запланованного.

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