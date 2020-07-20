Топ-20 перспективних молодих акторів України: названі імена

Список найперспективніших молодих акторів України в 2020 році очолила Марина Кошкіна. За нею йде Олександр Рудинський та Анастасія Пустовіт.

Відповідний рейтинг склав "Главком", сфокусувавши увагу лише на молодих митцях з віковим рубежем 30 років і певним творчим доробком.

Допомагали складати двадцятку також члени журі: Ірма Вітовська, Володимир Горянський, Віталіна Біблів, В’ячеслав Довженко, Назар Задніпровський, Яніна Соколова та інші.

Анастасія Пустовіт і Даша Легейда посіли третє та четверте місце в рейтингу

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 20-кою молодих акторів України:

Марина Кошкіна ("Кіборги", "Будинок "Слово", "Захар Беркут"). Олександр Рудинський ("Перші ластівки", "Одинадцять дітей з Моршина", "Село на мільйон", "Черговий лікар", "Подорожники", "За законами воєнного часу" та інші). Анастасія Пустовіт ("Коли падають дерева", "Тінь кохання", "Подаруй мені щастя", "Пташка співоча"). Даша Легейда ("Спокуса", "Безсмертник", "Артистка", "Кріпосна"). Поліна Василина ("Скажене весілля", "Спокуса", "Рідна кров", "Дорога додому", "Крути-1918"). Іван Шаран ("Шляхетні волоцюги", "Великі Вуйки", "Останній москаль", "Артист"). Антоніна Хижняк ("Спіймати Кайдаша"). Наталя Бабенко (спортивна драма "Пульс"). Андрій Лідаговський ("Мої думки тихі"). Тарас Цимбалюк ("Чорний Ворон", "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна"). Євген Ламах ("Черкаси", "Крути-1918"). Анна Адамович ("Нитки долі", "Жіночий лікар", "Тільки не відпускай мене", "Нюхач-2", "Клан ювелірів"). Андрій Федінчик ("Крути-1918", "Мухтар"). Ксенія Мішина (зірка проєктів "Кріпосна", "Не відпускай","У неділю рано зілля копала", "Маркус"). Міла Сивацька ("Нитки долі", "Хазяйка"). Вадим Головко (головний його фільм – "За правом любові" (2018), де актор зіграв Петра-Дмитра Кречета, котрий втратив пам’ять після катастрофи, а згодом його дружина виходить заміж за іншого, а потім доля знову їх зводить). Наталія Денисенко (знімалася у фільмах "Ніч Святого Валентина", "Село на мільйон", "Століття Якова", "Казка старого мельника", "Дорога додому", "Кріпосна"). Іван Бліндар ("Кров’янка" (короткий метр), "Коли падають дерева", "Шлях мерця", "Сквот-32"). Даша Плахтій ("Стрімголов", "Жіночий лікар", "Пастка", "Незламна"). Анатоль фон Філандра (знімався у серіалах "Село на мільйон", "Нитки долі", але найбільший його успіх – Моріарті, віртурозна пародія на роль Ендрю Скотта у британському серіалі Шерлок (це був гумористичний серіал від Студії Квартал 95).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина відверто розповіла, скільки заробляють актори в Україні.