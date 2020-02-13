Тітка Еля з "Готель Елеон": як виглядала Ксенофонтова в першій ролі

Актриса Олена Ксенофонтова грає в кіно вже майже 20 років. Але слава прийшла лише в останні роки, коли вона зіграла роль суворої красуні тітки Елі в ситкомі "Готель Елеон".

Як виглядала Олена Ксенофонтова в молодості і як добралася до заповітного успіху — в матеріалі OBOZREVATEL.

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Початок творчого шляху

Актриса народилася в кінці 1972 року в Хромтау. Її батьки були гірниками. Пізніше сім'я оселилася в Серпухові, де дівчинка почала ходити в школу. Юна Ксенофонтова хотіла вивчитися на лікаря. У дитинстві вона була прекрасним читцем і навіть вигравала конкурси.

В середині 90-х Ксенофонтова стала студенткою акторського курсу Всеросійського державного інституту кінематографії, де на неї звернули увагу представники театру "Школа сучасної п'єси". У ньому Ксенофонтова розпочала свою професійну кар'єру.

Олена Ксенофонтова в дитинстві Старх

Потім вона працювала в столичному драмтеатрі Армена Джигарханяна, а в кінці 2000-х почала грати в антрепризних спектаклях.

Ксенофонтова в студентські роки

Кінокар'єра

Свою першу кінороль Олена виконала в 1992 р в комедійній стрічці "Бабій-2". Валерій Тодоровський покликав Ксенофонтову в телесеріал "Тайга. Курс виживання", на зйомках якого актриса обходилася без каскадерів. Цей телепроект приніс Олені популярність.

Ксенофонтова в фільмі "Тайга.Курс виживання". Скрін з відео

У картині "Небо і земля" їй дісталася роль Варвари. І в цей раз Ксенофонтова виконувала всі трюки сама, хоча знімалася за місяць до пологів.

У детективному "Карамболь" Олена з'являється в кадрі разом з Андрієм Чернишовим і Дмитром Дюжевим. В "Дочки-матері" Ксенофонтова виконала роль бізнес-леді. Прославилася актриса після прем'єри "Курсантів", де вона стала Марією Ліховол.

Всенародний успіх прийшов до Олени, коли вона зіграла господиню люксового готелю, стерву Елеонору в "Кухні", а потім – в "Готелі "Eleon"". Потім вона виконала роль Елеонори в "Гранді" - сіквелі попереднього телесеріалу.

Ксенофонтова зараз Скрін з відео "Готель Елеон"

Особисте життя

Перше заміжжя Олени сталося в студентські роки. Її чоловіком став Ігор Ліпатов, шлюб з яким протривав недовго. У 2002 р на зйомках серіалу "Тайга. Курс виживання" новим коханим Ксенофонтової став продюсер Ілля Неретін, за якого вона вийшла заміж в 2003 році і народила йому сина Тимофія. Пізніше пара розлучилася.

З співробітником юридичного відділу корпорації "ЮКОС" Олександром Рижих актриса жила у цивільному шлюбі. У 2011 р вона народила дочку Софію. Через п'ять років Олександр вирішив судитися зі своєю цивільною дружиною, нібито, через побої. Ксенофонтова стала фігуранткою кримінальної справи. Вона намагалася всіма способами довести свою невинність. На суді Олена говорила, що це Олександр бив її, а вона захищалася і подряпала його.

Як виглядає чоловік Ксенофонтової Інстаграм Ксенофонтової

Але судді не вважали таке виправдання переконливим і засідання закінчилося винесенням обвинувального вироку. Тільки в 2017 р апеляція актриси була задоволена, а сама Олена – виправдана.

У вільний час Олена займається колекціонуванням новорічних прикрас та авторських ляльок, які відволікають її від поганих думок про невдалу особистому житті.

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