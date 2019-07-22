"Ти збожеволів на своїх українцях": кращі висловлювання легендарного Богдана Ступки

Сьогодні, в понеділок, сьома річниця смерті Богдана Ступки. Народний артист України помер на 71-му році життя 22 липня 2012 року.

До останніх днів Ступка працював у театрі

Видатному маестро сцени давалися будь-які ролі та персонажі, він підкорював серця мільйонів глядачів не лише в Україні, а й у всьому світі. Майстерність у кожному слові та русі, темпераментна гра й величність на сцені та в кадрі, мудрість і простота в одній особі.

У своїх інтерв'ю Богдан Сильвестрович неодноразово говорив, що в якій країні йому не доводилося б грати, він усюди казав, що є саме українським артистом.

"Кажу, що я український актор, який знімається у російських фільмах. А в Польщі розповідаю, що я український актор, який знімається у польських фільмах", – зазначав артист.

Ступка завжди нагадував про те, що він український артист

У річницю смерті легенди українського театру та кіно Богдана Сильвестровича Ступки OBOZREVATEL пропонує згадати його вислови про любов до України, українців та професії, яку він представляв.

Про Україну та українців

Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність та оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов'язок кожного – зберегти її культурне багатство. Вважаю, що люди, які допомагають у цьому, – патріоти України.

У нас дуже важко бути міністром. Тому що заведено: якщо ти артист – то хороший, а якщо став міністром – ти поганий. Причому одразу, наступного ж дня.

Мені всі кажуть: "Богдане, ти збожеволів на своїх українцях". А я ось недавно з'ясував, що сім'я Фрейда була родом із України, з містечка Тисмениця. Поїхав туди. Ось, кажу, Фрейд же з ваших місць. А вони без розуміння. Сидять усі й норкові шуби шиють.

Ступка вважав українських глядачів найкращими у світі

Про професію

Я не люблю війну, з дитинства боюся стрілянини. Мені було всього три роки, але я добре її пам’ятаю. Як німці давали дітям шоколад. Як попереджали: зараз тут почнеться битва, йдіть із будинків. І тепер все життя мене переслідує страх. Цей страх іноді змушував мене битися, йти проти великих людей. Можливо, саме через нього я й пішов у кіно. Адже в кіно ти легко можеш сховатися – це не ти, це завжди хтось інший.

Я вчу молодих акторів, як себе морально поводити в житті. Не вчу їх грати, тому що цього навчити неможливо. Вчу того, як їм бути, працювати, зрештою, жити в театрі.

Якщо повіриш у те, що кожен твій крок на сцені – велике мистецтво, то це вже катастрофа! Тільки сумнів дає прогрес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Ступка снимался в сериале "Однажды в Ростове", находясь на последней стадии рака.

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