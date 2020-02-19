Стала відома подальша доля серіалу "Свати": режисер зробив гучну заяву

Режисер серіалу "Свати" Андрій Яковлєв підтвердив інформацію, що 7-й сезон стане останнім.

Зйомки стартували на початку 2020 року, пише "Російське інформаційне агенство".

"По-перше, ми вже почали і потрібно закінчити. І треба цю епопею закінчити гідно. Це і надихає", - розповів Яковлєв.

Він додав, що зараз головним завданням є зняти сезон, який сподобається глядачам.

Як раніше писав OBOZREVATEL, творці серіалу "Свати" засмутили шанувальників новинами про дату виходу на екрани сьомого сезону. Знімальна група тільки приступила до роботи і черговий сезон буде готовий не раніше 2021 року.

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