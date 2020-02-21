У п'ятницю, 21 лютого, свій день народження відзначає Софі Тернер – британська актриса, відома за роллю Сансі Старк у телесеріалі "Гра престолів".

Софі п'ять разів ставала номінанткою премії американської Гільдії кіноакторів, а 2016 року вона отримала нагороду EWwy Award як краща драматична актриса другого плану. У день народження Софі Тернер OBOZREVATEL пропонує поглянути на найвідвертіші фото зірки "Ігри престолів".

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер, крім серіалу "Гра престолів", встигла знятися у багатьох інших проектах, серед яких супергеройські фільми "Люди Ікс: Апокаліпсис" (2016), "Люди Ікс: Темний Фенікс" (2019), бойовик "Особливо небезпечна" (2015), у якому партнерами Тернер по знімальному майданчику стали Джессіка Альба і Семюел Л. Джексон.

Як відомо, для зйомок у "Грі престолів" Тернер довелося перефарбуватися з блондинки в рудоволосу. Довгий час актриса не зраджувала вогненному кольору, який приніс їй неймовірну популярність.

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Але на зйомках шостого сезону серіалу Софі зробили неякісне фарбування, і актрисі довелося використовувати перуку для роботи.

У 2019 Софі Тернер вийшла заміж за американського актора і соліста поп-групи DNCE Джо Джонаса. У 2020 році стало відомо, що Софі Тернер вагітна.

Софі Тернер instagram.com/sophiet

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер instagram.com/sophiet

Софі Тернер instagram.com/sophiet

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер з хлопцем Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Софі Тернер Getty Images

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в СРСР заборонили показувати глядачам фільму "В зоні особливої уваги".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!