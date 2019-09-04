Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 21:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Сказав, що тупий": фільм про Стуса посварив Кіпіані та сценариста

1.5т Читати матеріал російською

У Києві відбулася презентація фільму "Заборонений" до річниці смерті поета і дисидента Василя Стуса.

Через стрічку поскандалили український журналіст Вахтанг Кіпіані та автор сценарію Сергій Дзюба в Facebook через висловлювання першого про те, що йому не сподобалося, як глядачу.

Фільм "Заборонений" - трейлер

Фільм "Заборонений" - трейлер

Кадр із трейлера

"Подивився фільм "Заборонений". Слів мало, але я спробую. "Доярка з Хацапетівки", тільки з актором, схожим на Василя Стуса в головній ролі (Дмитро Ярошенко). Розумію, що це художнє кіно, але викинути рух людини до самої себе і залишити плакат на стіні – це дуже сумне видовище. Режисеру, і це видно, хотілося зняти трилер і він при цьому пожертвував історичним тлом, яке набагато цікавіше і "кінематографічніше" за створене ним. Совєтський антисовєтський фільм", – відреагував спочатку Кіпіані.

Новини
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Куди ти зникла, Бернадетт"

Дзюба відповів на заяву журналіста в коментарях. Він попросив Кіпіані "не приєднуватися до ворогів".

Трейлер фільму про Стуса – "Заборонений"

"Що вам сказати, шановний Вахтангу? Не сподобалося? Ваше право. А Василю Овсієнку і Маргариті Довгань сподобалося. У Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Чернівцях і Вінниці зайшло. Може впорядкувати документи – це круто. Але створювати художнє кіно набагато складніше. Прошу, не приєднуйтеся до ворогів. Ми з вами не конкуренти, і, сподіваюся, на одній українській стороні. Тому удачі вам у боротьбі з Медведчуком", – написав Дзюба.

Кіпіані так і не зрозумів, коли Овсієнко встиг оцінити фільм, оскільки буквально напередодні він говорив, що не бачив картину. На це Дзюба відповів: "Він бачив. Ви не володієте інформацією".

"Заборонений"

"Заборонений"

facebook / stusfilm

Словесна сутичка розлютила журналіста, через що пізніше він написав іще один пост щодо сценариста.

"Кілька годин тому написав, що мені як глядачу не сподобався фільм "Заборонений". У коментарі прийшов автор сценарію Дзюба і написав, що я – цитата – "тупий". Це прекрасний спосіб комунікації, для підручників. P.S. я не тупий, а гострий", – зазначив він.

"Сказав, що тупий": фільм про Стуса посварив Кіпіані та сценариста
"Сказав, що тупий": фільм про Стуса посварив Кіпіані та сценариста

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році українські актори почали бити на сполох через те, що зі сценарію фільму про Стуса видалили всі згадки про його адвоката Віктора Медведчука.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розібратися в скандальній ситуації. Пізніше знімальна група пообіцяла дозняти віддалену сцену суду.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Вахтанг Кіпіані
Місце
Україна
Теги
кіно скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel