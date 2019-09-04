"Сказав, що тупий": фільм про Стуса посварив Кіпіані та сценариста

У Києві відбулася презентація фільму "Заборонений" до річниці смерті поета і дисидента Василя Стуса.

Через стрічку поскандалили український журналіст Вахтанг Кіпіані та автор сценарію Сергій Дзюба в Facebook через висловлювання першого про те, що йому не сподобалося, як глядачу.

Фільм "Заборонений" - трейлер Кадр із трейлера

"Подивився фільм "Заборонений". Слів мало, але я спробую. "Доярка з Хацапетівки", тільки з актором, схожим на Василя Стуса в головній ролі (Дмитро Ярошенко). Розумію, що це художнє кіно, але викинути рух людини до самої себе і залишити плакат на стіні – це дуже сумне видовище. Режисеру, і це видно, хотілося зняти трилер і він при цьому пожертвував історичним тлом, яке набагато цікавіше і "кінематографічніше" за створене ним. Совєтський антисовєтський фільм", – відреагував спочатку Кіпіані.

Дзюба відповів на заяву журналіста в коментарях. Він попросив Кіпіані "не приєднуватися до ворогів".

Трейлер фільму про Стуса – "Заборонений"

"Що вам сказати, шановний Вахтангу? Не сподобалося? Ваше право. А Василю Овсієнку і Маргариті Довгань сподобалося. У Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Чернівцях і Вінниці зайшло. Може впорядкувати документи – це круто. Але створювати художнє кіно набагато складніше. Прошу, не приєднуйтеся до ворогів. Ми з вами не конкуренти, і, сподіваюся, на одній українській стороні. Тому удачі вам у боротьбі з Медведчуком", – написав Дзюба.

Кіпіані так і не зрозумів, коли Овсієнко встиг оцінити фільм, оскільки буквально напередодні він говорив, що не бачив картину. На це Дзюба відповів: "Він бачив. Ви не володієте інформацією".

"Заборонений" facebook / stusfilm

Словесна сутичка розлютила журналіста, через що пізніше він написав іще один пост щодо сценариста.

"Кілька годин тому написав, що мені як глядачу не сподобався фільм "Заборонений". У коментарі прийшов автор сценарію Дзюба і написав, що я – цитата – "тупий". Це прекрасний спосіб комунікації, для підручників. P.S. я не тупий, а гострий", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році українські актори почали бити на сполох через те, що зі сценарію фільму про Стуса видалили всі згадки про його адвоката Віктора Медведчука.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розібратися в скандальній ситуації. Пізніше знімальна група пообіцяла дозняти віддалену сцену суду.

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