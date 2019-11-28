"Сімпсонів можуть закрити": спливли суперечливі дані

Культовий мультсеріал "Сімпсони" можуть закрити протягом наступного, 2020 року.

Таке зізнання зробив в інтерв'ю виданню JOE композитор серіалу Денні Ельфман, нагадавши, що вже вийшов 31 сезон.

"Ну, з того, що я чув, він наближається до кінця... Я не знаю точно, але я чув, що це відбудеться протягом року", – зізнався Ельфман.

За словами композитора, він досі не розуміє, чому мультсеріал тримається на вершині популярності вже стільки років.

Сімпсони. 31 сезон, серія 6 Кадр із відео

Що примітно, про закриття "Сімпсонів" уже неодноразово спливала інформація у мережі. Ходили навіть версії, що головний герой Гомер, його дружина й діти не старіють, бо чоловік перебуває у комі, а такий поворот у сюжеті стане завершенням для серіалу.

"Все, що я можу сказати, так це тільки те, що я здивований такому успіху. Оскільки на той час я взагалі не вважав, що у нього є шанс. Тому повірте: це один із найбільших сюрпризів у моєму житті", – зізнався композитор.

Гомер Сімпсон Мультсеріал "Сімпсони" – кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в Україні "Сімпсони" перевели на закарпатський діалект, що повеселило шанувальників улюбленого мультсеріалу. До слова, до виходу 31 сезону творці мультика стверджували, що продовжили його ще й на 32-ий сезон.

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