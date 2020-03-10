Шерон Стоун – 62: як зараз виглядає зірка "Основного інстинкту"

Знаменита голлівудська актриса, зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун 10 березня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 62 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Шерон Стоун виглядає зараз і чим вона займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт"

Шерон Стоун народилася 10 березня 1958 року в Мідвіллі, штат Пенсільванія. Найбільше актриса відома за голлівудськими фільмами "Копальні царя Соломона" (1985), "Згадати все" (1990), "Основний інстинкт" (1992), "Жінка-кішка" (2004) та іншими.

Відзначимо, 2001 року Шерон Стоун виявилася на межі життя і смерті: актриса перенесла крововилив у мозок. З тих пір актриса повністю відмовилася від куріння й алкоголю. Крім того, вона страждає на астму і діабет.

Зараз Шерон продовжує зніматися в кіно, також вона займається благодійністю і веде активне громадське життя. Шерон Стоун – мама трьох усиновлених хлопчиків.

В одному з інтерв'ю актриса зізналася, що на початку 2000-х пристрастилася до уколів гіалуронової кислоти, але незабаром зрозуміла, що такі процедури лише псують шкіру. Тому в її косметичці лише якісні креми від зморшок.

У повсякденному житті Шерон Стоун використовує мінімум макіяжу, що також допомагає зберегти молодість обличчя.

А заняття пілатесом підтримують фігуру зірки в ідеальному стані. Шерон Стоун часто демонструє кадри в купальнику в Instagram.

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун instagram.com/sharonstone

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, популярного російського актора Михайла Єфремова не випустили з Росії. Чоловік не зміг полетіти з Петербурга до Риги.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!