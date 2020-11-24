Серіал "Перевал Дятлова" викликав ажіотаж в мережі: де дивитися всі серії онлайн

У мережі презентували гостросюжетний серіал "Перевал Дятлова", який викликав ажіотаж у глядачів. Історична драма заснована на реальних подіях, що відбулися в 1959 році в уральських горах з групою радянських студентів під керівництвом Ігоря Дятлова.

У серіалі реконструювали похід групи до засніжених вершин і розповідають про слідчі дії КДБ. Стрічка складається з 8 серій. OBOZREVATEL розповідає, де можна подивитися всі серії "Перевал Дятлова" онлайн, а також публікує подробиці про гучній картині (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відому історію про радянських студентів, загиблих в горах Уралу, глядачам показали з двох сторін. Перша сюжетна лінія присвячена самому сходженню групи під керівництвом Ігоря Дятлова. Паралельно розгортається інша сюжетна лінія – розслідування справи майором КДБ Олегом Костіним.

У 1959 році група студентів вирушила в похід в Уральські гори. Вони стартували в кінці січня і 12 лютого повинні були відправити телеграму в спортклуб з кінцевої точки маршруту, проте так і не вийшли на зв'язок. В ході пошукових робіт на горі Холатчахль вдалося виявити намет, а пізніше і тіла "дятлівців". Загинули дев'ять з десяти учасників походу: один з них через хворобу зійшов з маршруту на початку шляху. Слідчій групі на чолі з Костіним належить розібратися в причинах трагедії.

Непарні серії присвячені розслідуванню, а парні – описують історію походу.

У серіалі знялися: Марія Лугова, Петро Федоров, Володимир Симонов, Єгор Бероєв, Павло Ворожцов, Олексій Вертков, Олексій Бардуков, Ірина Лукіна, Іван Мулин і інші.

Студентів з групи Ігоря Дятлова зіграли молоді актори, які мають схожість з прототипами.

Нові епізоди "Перевал Дятлова" виходять з понеділка по четвер на телеканалі ТНТ о 21:00 за київським часом. Через кілька днів після телевізійного показу, серії публікуються в безкоштовному доступі на YouTube. Зараз на відеохостингу опубліковані перша і друга серії. Всі серії "Перевал Дятлова" можна подивитися на офіційному сайті каналу ТНТ.

"Перевал Дятлова" 1 серія: дивитися онлайн

"Перевал Дятлова" 2 серія: дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, саундтрек до серіалу "Перевал Дятлова" виконали українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін – вони записали кавер на радянську пісню "Есть только миг". У мережі негативно відреагували на таку колаборацію – користувачі розкритикували артистів і відзначили, що виконавці "зіпсували музичний шедевр".