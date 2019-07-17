Серіал Netflix "Останні царі": дивитися онлайн, трейлер, відгуки

Після приголомшливого успіху міні-серіалу "Чорнобиль" від каналу HBO, кіномани з великим інтересом поставилися до нового телесеріалу від Netflix під назвою "Останні царі", присвяченому династії Романових.

Що про нього відомо, де подивитися "Останні царі" і які відгуки глядачів?

Коли відбулася прем'єра?

Прем'єра серіалу "Останні царі" відбулася 3 липня 2019 року на платформі Netflix, користувачі якої отримали можливість подивитися всі шість епізодів відразу. Незабаром серіал з'явився на сайтах онлайн-кінотеатрів вже з російською і українською озвучкою.

Про що серіал "Останні царі" 2019?

Серіал позиціонується як документальний і поєднує в собі сюжет, зіграний акторами, і коментарі професійних істориків.

Головними героями є Романови, а також наближені до них люди. У першій же серії глядачі бачать весілля Миколи та Олександри Федорівни, коронацію, ходинську ц катастрофу, розстріл царської сім'ї, і так далі. Окрему увагу приділено Распутіну, в тому числі його ранній біографії.

Незважаючи на величезну кількість охопленої інформації, нехронологічність розповіді плутає навіть тих, хто добре орієнтується в історії Російської Імперії. Що тут говорити про людину, яка має туманне уявлення про Романових?

Хто знімав?

Режисерське крісло займав Адріан Макдауелл, на рахунку якого немає видатних робіт, але є премія BAFTA за кращий короткометражний фільм. Багато хто вважав, що даний серіал стане для режисера справжнім проривом, але, на жаль, нічого не вийшло ...

Сценарій писали маловідомі і поки що нічим непримітні Крістофер Белл і Ден Фейнару, які працюють на компанію Nootopia. Саме вона і займалася виробництвом "Останніх царів". Основною діяльністю даної компанії є програми для каналів History, CNN і National Geographic, які, як відомо, відрізняються високою якістю.

Не дивно, що Netflix вирішив придбати право на показ нового документального серіалу, враховуючи послужний список компанії Nootopia.

Де подивитися серіал?

Зараз серіал доступний як на сервісі Netflix для тих, хто знає англійську мову і має платну підсписку, там і на численних російськомовних онлайн-кінотеатрах.

Акторський склад

У серіалі немає жодного відомого актора, тому їх імена нічого не говорять навіть найдосвідченішим кіноманам з неабиякими смаками. Проте, головні ролі виконали: Роберт Джек (Микола), Бен Картрайт (Распутін), Сюзанна Херберт (Олександра Федорівна), Індрі Пткаускайте (Анна Андерсон) і Олівер Димсдейл (П'єр Жильяр).

У рецензіях акторську гру називають безталанною, убогою і навіть образливою для людей, над чиєю історією так безсовісно поглумилися.

Ляпи серіалу "Останні царі" 2019

Серіал "Останні царі" повниться історичними неточностями, які по-справжньому обурили глядачів. Якщо творці "Чорнобиля" поставилися до зображуваної історії з повагою і вивчили все досконально, то сценарна група "Останніх царів" вважала за краще взагалі не морочитися з деталями.

Перший ляп, який впадає в очі, це Санкт-Петербурзька соборна мечеть. Вона з'являється в першій же серії. Справа в тому, що зведена вона була в 1920 році, а сюжет розвивається в 1894 році.

Але якщо цей момент ще можна випустити з уваги, то наявність Мавзолею Леніна на Червоній площі в 1905 році дійсно вводить в подив, адже тоді вождь пролетаріату був живий. Також варто відзначити, що аж до 1910 року Кремль був білим, а не червоним.

Творці серіалу просто вважали за краще придбати сучасні стокові фотографії і навіть не подумали про такі досить помітні деталі.

Трейлер серіалу "Останні царі"

Офіційний трейлер до серіалу "Останні царі" не користується великою популярністю користувачів. Відмітка переглядів не досягнула і 500 тис. Проте, те, що відбувається в ньому дозволяє оцінити і акторів, і візуальну складову, і якість зйомки.

Ви можете подивитися трейлер прямо зараз.

Відгуки про серіал "Останні царі"

Російські глядачі виявилися обурені такою подачею історії Романових, що призвело до висміювання чи не кожної сцени. У твіттері за відповідним тегом можна знайти безліч смішних картинок по темі.

Але не тільки користувачі інтернету залишилися незадоволені. Наприклад, у британській газеті The Guardian відразу після прем'єри вийшла розгромна стаття, присвячена серіалу. Так само інформація про кіноляпи і критику з'являлася на великих американських інформаційних сайтах. Словом, жодного втішного відкликання серіал "Останні царі" не отримав. Це всесвітньо визнаний провал.

Єдиними плюсами люди називають відмінні костюми і естетично приємну манеру зйомки.

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