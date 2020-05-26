Серіал "Акварелі": про що серіал і де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Акварелі", знятий компаніями Filmstream і Vileton production полюбився багатьом українцям.

Мелодрама складається з 16 серій і розповідає про трагічну долю молодої дівчини, яка не пам'ятає нічого з свого дитинства. Читайте далі на OBOZREVATEL докладніше про серіал "Акварелі" і де дивитися всі серії онлайн.

Серіал "Акварелі" kino-teatr.ru

"Акварелі": про що сюжет серіалу

Молода дівчина Ася не пам'ятає нічого з свого дитинства. Життя для неї почалося в одинадцять років у маленькій бідній квартирці з мамою Іриною, яку вона любить, і постійно, жертвуючи своїм благополуччям, рятує від проблем та поганих пристрастей.

Але випадкова зустріч і роман з Дімою мимоволі занурює дівчину в життя іншої сім'ї, Васильцових, – багатої і впливової, що зберігає похмурі таємниці. Ася не здогадується, що головною таємницею виявляється вона сама.

Колись Асю звали Настею, але низка трагічних подій, що відбулися з нею чотирнадцять років тому, круто змінили її долю...

"Акварелі": де дивитися онлайн kino-teatr.ru

Серіал "Акварелі": хто знімався

У фільмі знімалися популярні актори: Дар'я Щербакова, Марина Могилевська, Ілля Алексєєв, Оксана Базилевич, Дмитро Єгоров, Ігор Денисов, Марта Голубєва, Андрій Новік, Олег Алмазов, Зоя Антонова, Петро Баранчеєв, Олександр Чевичелов, Олег Ткачов, Валентина Гарцуєва, Михайло Клименко, Олександр Павлов, Лариса Маршалова, Анна Полупанова, В'ячеслав Павлють, Дмитро Пустильник, Наталя Цуба, Аліса Петрова, Олександр Ганноченко, Юрій Гребельник, Олександра Епштейн, Олег Москаленко, Іван Павлов, Ольга Клебанович.

Де дивитися серіал "Акварелі": всі серії підряд

Серіал "Акварелі" був показаний на українському, білоруському і російському телебаченні. Також всі епізоди "Акварелі" опубліковані на YouTube. Дивитися всі серії "Акварелі" поспіль можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на телеканалі "Україна" показали чотирисерійний фільм "Годинник із зозулею", який відразу ж завоював увагу глядачів. Де дивитися всі серії онлайн.

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