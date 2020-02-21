"Що, чорт візьми, це було?" Трамп розніс переможців "Оскар-2020"

Президент США Дональд Трамп різко висловився про результати церемонії вручення премії "Оскар-2020", яка відбулася 10 лютого.

Так, як повідомляє видання E! Online, Трампа обурив головний переможець "Оскара", фільм "Паразити", а також голлівудський актор Бред Пітт.

Дональд Трамп Getty

Своє невдоволення президент висловив під час мітингу в Колорадо.

"Перемога дісталася фільму з Південної Кореї. Що, чорт візьми, це було? У нас достатньо проблем з цією країною, з торгівлею. І після всього цього ми визнаємо фільм південнокорейського режисера кращим? Хіба це добре? Не знаю. Краще згадаємо "Віднесені вітром" або "Бульвар Сансет . Так багато по-справжньому гарного кіно", – заявив Трамп.

Фільм "Паразити" kinoart.ru

Крім того, не оцінив президент і перемогу Бреда Пітта, якому вручили статуетку за другорядну роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Зокрема, Трамп висміяв промову актора.

"А що стосується Бреда Пітта – я ніколи не був його великим шанувальником. Він встав і сказав маленькі мудрі речі. Він маленький мудрий хлопець".

Бред Пітт Getty

Зазначимо, що під час вручення премії, Бред пожартував про Джона Болтона – радника Трампа з національної безпеки.

"Мені сказали, що у мене всього 45 секунд на проголошення промови. Це на цілих 45 секунд довше, ніж Сенат минулого тижня дав Джону Болтону", – виголосив зі сцени Пітт під час "Оскара".

Бред Пітт Getty

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