Сарі Мішель Геллар – 43: куди зникла "Баффі – винищувачка вампірів" та як змінилася

Популярна американська актриса, відома як виконавиця головної ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар 14 квітня відзначає свій день народження.

Їй виповнюється 43 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, куди зникла артистка і як вона виглядає зараз.

Сара Мішель Геллар відома як виконавиця головної ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" Pinterest

Сара Мішель Геллар народилася 14 квітня 1977 року в Нью-Йорку в родині євреїв. На телебачення Сара потрапила ще у віці чотирьох років, але світову славу вона здобула після того, як зіграла головну роль у підлітковому серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", що вийшов на екрани в 1997 році.

Також актриса з'явилася у фільмах "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Крик 2", "Жорстокі ігри", "Просто чарівна", "Скубі-Ду", "Прокляття" та інших.

Сара Мішель Геллар Pinterest

Зараз Сара Мішель Геллар взяла перерву в кар'єрі. Разом зі своїм чоловіком Фредді Принцом-молодшим, з яким вона познайомилася ще на зйомках фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа", вони виховують двох дітей. Це 10-річна Шарлотта Грейс Принц і 7-річний Роккі Джеймс Принц.

Сара Мішель Геллар та її чоловік Фредді Принц-молодший Pinterest

Сара Мішель Геллар з сім'єю Pinterest

Сара Мішель Геллар та її діти Pinterest

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