Сарі Мішель Геллар – 43: куди зникла "Баффі – винищувачка вампірів" та як змінилася

Популярна американська актриса, відома як виконавиця головної ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар 14 квітня відзначає свій день народження.
Їй виповнюється 43 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, куди зникла артистка і як вона виглядає зараз.
Сара Мішель Геллар відома як виконавиця головної ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів"
Сара Мішель Геллар народилася 14 квітня 1977 року в Нью-Йорку в родині євреїв. На телебачення Сара потрапила ще у віці чотирьох років, але світову славу вона здобула після того, як зіграла головну роль у підлітковому серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", що вийшов на екрани в 1997 році.
Також актриса з'явилася у фільмах "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Крик 2", "Жорстокі ігри", "Просто чарівна", "Скубі-Ду", "Прокляття" та інших.
Сара Мішель Геллар
Зараз Сара Мішель Геллар взяла перерву в кар'єрі. Разом зі своїм чоловіком Фредді Принцом-молодшим, з яким вона познайомилася ще на зйомках фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа", вони виховують двох дітей. Це 10-річна Шарлотта Грейс Принц і 7-річний Роккі Джеймс Принц.
Сара Мішель Геллар та її чоловік Фредді Принц-молодший
Сара Мішель Геллар з сім'єю
Сара Мішель Геллар та її діти
Today I will look forward to a new year , and a new decade, hopeful for all that it will bring. This decade has had some extreme highs (hello Rocky) and some extreme lows (I've lost a lot of people very dear to me ) I also joined social media in this decade, and while I was hesitant at first, being able to control my narrative and have a real connection with all of you , has been really rewarding. I'm truly excited, for the road ahead. To all of you, I wish health and happiness. "The past is to learn from mistakes, the present is for embracing new things, and the future is for setting hopes" #happynewyear #happynewdecade
I wanted to share something I think is really cool with you . Anyone that knows me, knows I'm obsessed with @rebeccataylornyc. Now she's given me another reason to love her . Rebecca just started a new program, #ReCollect where you can repurpose and recycle your older #rt pieces , in an effort to reduce waste and encourage responsible consumption . Now you can trade in older items for credit in store or online for you , and then on top, 50% of the proceeds from the program will go to @cooleffect_ an organization that focuses on reducing carbon emissions across the globe . This is not an ad at all, just a program I think is a win all around . Or if not, do what I do, and just keep rewearing your older pieces, because they are timeless. (Maybe even wear some with #trashbag chic pants 😂 )
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