Головна Новини
14 квітня • оновлено в 07:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Сарі Мішель Геллар – 43: куди зникла "Баффі – винищувачка вампірів" та як змінилася

2.7т
Читати матеріал російською

Популярна американська актриса, відома як виконавиця головної ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар 14 квітня відзначає свій день народження.

Їй виповнюється 43 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, куди зникла артистка і як вона виглядає зараз.

Сара Мішель Геллар відома як виконавиця головної ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів"

Сара Мішель Геллар відома як виконавиця головної ролі в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів"

Pinterest

Сара Мішель Геллар народилася 14 квітня 1977 року в Нью-Йорку в родині євреїв. На телебачення Сара потрапила ще у віці чотирьох років, але світову славу вона здобула після того, як зіграла головну роль у підлітковому серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", що вийшов на екрани в 1997 році.

Також актриса з'явилася у фільмах "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Крик 2", "Жорстокі ігри", "Просто чарівна", "Скубі-Ду", "Прокляття" та інших.

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Pinterest

Зараз Сара Мішель Геллар взяла перерву в кар'єрі. Разом зі своїм чоловіком Фредді Принцом-молодшим, з яким вона познайомилася ще на зйомках фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа", вони виховують двох дітей. Це 10-річна Шарлотта Грейс Принц і 7-річний Роккі Джеймс Принц.

Сара Мішель Геллар та її чоловік Фредді Принц-молодший

Сара Мішель Геллар та її чоловік Фредді Принц-молодший

Pinterest

Сара Мішель Геллар з сім'єю

Сара Мішель Геллар з сім'єю

Pinterest

Сара Мішель Геллар та її діти

Сара Мішель Геллар та її діти

Pinterest

Happy New Year from us to you !!!!!! May your troubles last as long as your New Years resolutions 😂 😂

Допіс, Поширення Sarah Michelle (@sarahmgellar)

I wanted to share something I think is really cool with you . Anyone that knows me, knows I'm obsessed with @rebeccataylornyc. Now she's given me another reason to love her . Rebecca just started a new program, #ReCollect where you can repurpose and recycle your older #rt pieces , in an effort to reduce waste and encourage responsible consumption . Now you can trade in older items for credit in store or online for you , and then on top, 50% of the proceeds from the program will go to @cooleffect_ an organization that focuses on reducing carbon emissions across the globe . This is not an ad at all, just a program I think is a win all around . Or if not, do what I do, and just keep rewearing your older pieces, because they are timeless. (Maybe even wear some with #trashbag chic pants 😂 )

Допіс, Поширення Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Читайте також в OBOZREVATEL: Ольга Серябкіна відзначає 35-річчя: гарячі фото найкрасивішої екссолістки Serebro.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Зірковий бекстейдж" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Зірковий бекстейдж
Особа
Сара Мішель Геллар
Місце
США
Теги
день народження актриса Голливуд серіал люди кіно шоу-бизнес шоу зірки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кіно

Коронавірус. Найважливіше

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги