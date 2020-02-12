Рве рейтинги: в мережі розповіли про український серіал, що "захопив" росТВ

Український серіал "Пес" став найпопулярнішим серед всіх передач на російському телеканалі НТВ.

Так, повтори епізодів серіалу впродовж чотирьох тижнів займають перше місце за рейтингом серед усіх передач на НТВ, повідомив Telegram-канал "Методичка".

За даними каналу, завдяки такій популярності української багатосерійної стрічки НТВ обігнав один з топових каналів в РФ "Росія-1" і майже зрівнявся з рейтингом з Першим каналом.

Український серіал "Пес" Скріншот

"Популярність повтору українського серіалу "Пес" дає привід задуматися. Невже глядачам настільки набридли традиційні ток-шоу і новини про коронавірус? Той випадок, коли дійсно є привід поіронізувати над російським телебаченням", – написало джерело.

Відзначимо, український детективний телесеріал "Пес" вперше був представлений в 2015 році на каналі "ICTV", пізніше його почали транслювати на росТВ. У грудні 2019 року на НТВ був представлений 5 сезон стрічки. Всього серіал включає в себе 110 епізодів.

Кадр з серіалу "Пес" ICTV

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилися фотографії і відео зі зйомок нового сезону скандального серіалу "Свати", який вийде на екрани в 2021 році.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю актора Федора Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участюДобронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) у "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

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