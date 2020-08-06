Розпочалися зйомки комедії "Скажене весілля 3": про що буде продовження

5 серпня стартували зйомки продовження української комедії "Скажене Весілля 3". Головні ролі наречених у стрічці виконають молоді актори Катерина Файн і В'ячеслав Хостікоєв.

Як пише FILM.UA Group, основними героями стануть наймолодший син Василя Середюка 18-річний Захар і його кохана Рада, донька циганського барона (фото дивіться нижче).

"Обіцяємо багато циганського колориту та драйву – знову будуть погоні, а ще коні, люди, циганська бричка і, навіть, циганський табір прямо у дворі Василя. Уявіть усе розмаїття україно-ромського весілля, це неймовірно яскраво та весело, справжній шквал емоцій та кольорів", – розповів продюсер стрічки Юрій Горбунов.

Головні герої комедії "Скажене весілля 3" Назар і Рада Фото: FILM.UA Group

З’являться в продовженні комедії й вже знайомі зірки проєкту – Юрій Горбунов, Потап, Олексій Завгородній (Позитив), Олексій Супрун (Петро Бампер), MONATIK та Олег Винник. Добре знайомих персонажів франшизи знову зіграють Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько та Арам Арзуманян.

Зйомки "Скаженого весілля" Фото: FILM.UA Group

Зйомки фільму відбуватимуться в Києві та Київській області протягом серпня та вересня. Реліз стрічки запланований на 2021 рік. Також у фільмі зіграє популярний виконавець ромського походження Петро Чорний, який ще й став консультантом проєкту, аби зберегти автентичність усіх ромських традицій і обрядів.

Головні герої комедії "Скажене весілля 3" Назар і Рада Фото: FILM.UA Group

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