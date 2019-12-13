Головна Новини
13 грудня • оновлено в 08:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Путін Хубло": Мозгова оцінила скандал зі "Слугою народу" в Росії

4.7т
Читати матеріал російською

Український музичний продюсер Олена Мозгова назвала позитивним фактом те, що в ефірі російського телеканалу прозвучала фраза "Путін Хубло".

Так вона прокоментувала OBOZREVATEL факт зняття з ефіру телеканалу "ТНТ" серіалу "Слуга народу".

"Я взагалі про росіян не думаю. Вони мені взагалі не потрібні і не цікаві. Що у них там йде, що не йде. Це їхня держава. Нехай вони що хочуть, те і дивляться", – зауважила продюсер.

Новини
"Слуга народу" в Росії: у Путіна прокоментували серіал про пригоди Голобородька

Вона також зізналася, що не є прихильницею цього серіалу. "Я не бачила жодної серії "Слуги народу", точно так само, як і "Сватів". Я не цільова аудиторія цих продуктів", – підкреслила продюсер.

У той же час Мозгова сказала: "Якщо в російському ефірі на всю країну прозвучала фраза "Путін Хубло", то я вважаю це позитивним фактом".

Дивіться тематичний фрагмент "Слуги народу", що викликав ажіотаж в Росії:

Як писав OBOZREVATEL:

  • Російський розважальний телеканал "ТНТ" не став політично цензурувати серіал "Слуга народу" і залишив гострий жарт про президента РФ Володимира Путіна. Головний герой у виконанні Володимира Зеленського згадував прізвище Путіна в поєднанні з назвою бренду годинників "Hublot", співзвучним з прізвиськом глави Кремля.

  • 11 грудня в деяких містах РФ, в тому числі і в Москві, вийшов невідредагований перший епізод, в якому був жарт – "Путін Хубло".

  • Пізніше "ТНТ" повністю зняв з ефіру популярний український серіал.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Олена Мозгова
Місце
Росія
Теги
Серіал Слуга Народу Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
19
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
что такое рагулизм и кто такой рагуль, поясню. Это такое своеобразное состояние духа, такое особенное мировоззрение, когда человеческая сущность, его мораль и нравственность ограничиваются хватательными рефлексами и примитивными эмоциями.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Garmonov Aleksandr, не скули сви нособака,брысь под шконку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Как дикари, придают значение атрибутике заклинаниям, флагам и всяким тризубам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гусенцова Галина, дрочи на путена,тупая гусеница.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги