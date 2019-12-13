"Путін Хубло": Мозгова оцінила скандал зі "Слугою народу" в Росії

Український музичний продюсер Олена Мозгова назвала позитивним фактом те, що в ефірі російського телеканалу прозвучала фраза "Путін Хубло".

Так вона прокоментувала OBOZREVATEL факт зняття з ефіру телеканалу "ТНТ" серіалу "Слуга народу".

"Я взагалі про росіян не думаю. Вони мені взагалі не потрібні і не цікаві. Що у них там йде, що не йде. Це їхня держава. Нехай вони що хочуть, те і дивляться", – зауважила продюсер.

Вона також зізналася, що не є прихильницею цього серіалу. "Я не бачила жодної серії "Слуги народу", точно так само, як і "Сватів". Я не цільова аудиторія цих продуктів", – підкреслила продюсер.

У той же час Мозгова сказала: "Якщо в російському ефірі на всю країну прозвучала фраза "Путін Хубло", то я вважаю це позитивним фактом".

Дивіться тематичний фрагмент "Слуги народу", що викликав ажіотаж в Росії:

Як писав OBOZREVATEL:

Російський розважальний телеканал "ТНТ" не став політично цензурувати серіал "Слуга народу" і залишив гострий жарт про президента РФ Володимира Путіна. Головний герой у виконанні Володимира Зеленського згадував прізвище Путіна в поєднанні з назвою бренду годинників "Hublot", співзвучним з прізвиськом глави Кремля.

11 грудня в деяких містах РФ, в тому числі і в Москві, вийшов невідредагований перший епізод, в якому був жарт – "Путін Хубло".

Пізніше "ТНТ" повністю зняв з ефіру популярний український серіал.

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