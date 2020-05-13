Притула назвав свій топ-5 українських фільмів

Шоумен і ведучий Сергій Притула назвав п'ять своїх улюблених українських фільмів. У його особистий топ несподівано потрапили фільми "Штольня" і "Секс і нічого особистого".

Про це артист розповів на своєму Youtube-каналі (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

На п'ятому місці у Притули виявився трилер "Штольня".

"Фільм став мемом, у ті часи, але в мій рейтинг від потрапив не тому, що він якийсь геніальний, а тому, що це була перша українська спроба зробити кальку з Голлівуду", – говорить шоумен.

Скріншот з відео

Четвертим у топі Притули є фільм "Секс і нічого особистого", в якому він сам зіграв.

Скріншот з відео

Третє місце у Притули зайняла стрічка Сергія Лозниці "Донбас".

"Він показав усі ті події, ту "російську весну" такою, якою вона насправді і є: жлобською, п'яною, садистською", – зазначив комік.

Скріншот з відео

На другому місці у Притули виявився фільм "Плем'я".

Скріншот з відео

Перше місце в рейтингу Притули зайняв фільм "Зима у вогні".

"Це фільм, який я періодично переглядаю, щоб рана, яка є на серці не заживала", – говорить шоумен.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2020 році фільм "Плем'я" встановив рекорд за кількістю переглядів на YouTube. Так, на каналі VideoLаnd його переглянули понад 50 мільйонів користувачів.

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