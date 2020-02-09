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10 лютого • оновлено в 08:00
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Прийшла на червону доріжку з бутербродом: як виглядає наймолодша учасниця "Оскар-2020"

2.8т
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10-річна актриса Джулія Баттерс ( "Одного разу ... в Голлівуді") стала наймолодшою учасницею премії "Оскар-2020".

Дівчинка прийшла на премію в ніжно-рожевій сукні. Вона прославилася епізодичною роллю в картині Квентіна Тарантіно. Баттерс зіграла дівчинку-акторку, яка заспокоювала героя Леонардо Ді Капріо.

Джулія Баттерс

Джулія Баттерс

"Одного разу ... в Голлівуді"

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Прийшла на червону доріжку з бутербродом: як виглядає наймолодша учасниця "Оскар-2020"
Прийшла на червону доріжку з бутербродом: як виглядає наймолодша учасниця "Оскар-2020"
Прийшла на червону доріжку з бутербродом: як виглядає наймолодша учасниця "Оскар-2020"
Прийшла на червону доріжку з бутербродом: як виглядає наймолодша учасниця "Оскар-2020"

Також в Instagram опублікували фотографію Баттерс, на якій видно, що дівчинка принесла з собою в сумочці бутерброд з індичкою.

Джулія народилася в 2009 році в Лос-Анджелесі. Її батько працює аніматором на студії Disney. Дівчинка вперше з'явилася в кадрі в два роки. Тоді вона зігралася в невеликому комерційному ролику, а вже в 4 роки з'явилася в епізоді серіалу "Мислити як злочинець".

На роль в "Одного разу ... в Голлівуді" її запросив особисто Тарантіно, якому сподобалася робота дівчинки в кадрі.

Читайте всі подробиці про вручення премії "Оскар-2020" в текстовій трансляції на OBOZREVATEL.

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Оскар 2020
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Нехватчица))))))
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