Прийшла на червону доріжку з бутербродом: як виглядає наймолодша учасниця "Оскар-2020"

10-річна актриса Джулія Баттерс ( "Одного разу ... в Голлівуді") стала наймолодшою учасницею премії "Оскар-2020".

Дівчинка прийшла на премію в ніжно-рожевій сукні. Вона прославилася епізодичною роллю в картині Квентіна Тарантіно. Баттерс зіграла дівчинку-акторку, яка заспокоювала героя Леонардо Ді Капріо.

Джулія Баттерс "Одного разу ... в Голлівуді"

Також в Instagram опублікували фотографію Баттерс, на якій видно, що дівчинка принесла з собою в сумочці бутерброд з індичкою.

Джулія народилася в 2009 році в Лос-Анджелесі. Її батько працює аніматором на студії Disney. Дівчинка вперше з'явилася в кадрі в два роки. Тоді вона зігралася в невеликому комерційному ролику, а вже в 4 роки з'явилася в епізоді серіалу "Мислити як злочинець".

На роль в "Одного разу ... в Голлівуді" її запросив особисто Тарантіно, якому сподобалася робота дівчинки в кадрі.

Читайте всі подробиці про вручення премії "Оскар-2020" в текстовій трансляції на OBOZREVATEL.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.