Помер Рутгер Гауер: 5 кращих ролей легендарного актора

Легендарний нідерландський актор Рутгер Гауер, який помер у віці 75 років, знявся в безлічі культових фільмів.

За все своє життя він був удостоєний декількох нагород за акторську майстерність. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найкращі ролі знаменитого актора.

Величезну популярність Гауеру принесла роль у фільмі "Той, хто біжить по лезу". Він зіграв лідера банди реплікантів Роя Батті, монолог якого буквально приголомшив глядачів. За цю роль Гауер отримав Премію "Сатурн" у 1983 році в номінації "кращий актор другого плану".

Варто також відзначити фільм "Фатерлянд", де актор блискуче зіграв штурмбанфюрера SS Ксавьера Марча. За цю роботу в 1995 році він був удостоєний Премії "Золотий Глобус" в номінації "кращий актор другого плану міні-серіалу або фільму на ТБ".

Ще однією чудовою роботою кінокритики відзначають роль у фільмі "Втеча з Собібора", де він зіграв офіцера Робітничо-селянської Червоної армії та учасника Другої Світової війни Олександра Печерського. За цю роль в 1988 році він отримав "Золотий Глобус" в номінації "кращий актор другого плану".

Кадр з фільму навколо ТВ

Також варто відзначити його роль у фільмі Квентіна Тарантіно і Роберта Родрігеса "Місто гріхів". У культовій картині Гауер постав у ролі кардинала Патріка Генрі Рорка, знову продемонструвавши чудову акторську гру.

І звичайно ж не можна забувати про роль у фільмі "Турецькі солодощі", який був номінований на "Оскар" в 1973 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гауер також зіграв роль Ван Хельсинга в екранізації "Дракули" Брема Стокера. Режисером картини став італієць Даріо Ардженто.

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