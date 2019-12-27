По стопах "Слуги народу": в Росії зібралися показати ще один серіал "95 кварталу"

Російський телеканал СТС придбав права на трансляцію серіалу "Папік" виробництва студії "Квартал 95".

За словами представника каналу, стрічка вже успішно пройшла в грудні 2019 року на українському каналі "1+1", передає "Коммерсант" (щоб подивитися трейлер, проскролльте до кінця сторінки).

"Квартал 95 давно зарекомендував себе як виробник якісного контенту. Цифри, з якими серіал пройшов в Україні, говорять самі за себе", – сказав представник "СТС Медіа" Ігор Іванов.

Серіал "папік" instagram / papik.1plus1

Серіал було створено вже без участі Володимира Зеленського, Сергія Шефіра та Юрія Корявченкова, які покинули студію заради політики.

Студія "Квартал 95" в 2012 році розпочала співпрацю з міжнародним дистриб'ютором Eccho Rights. Відтоді шведська компанія представляє проекти студії на ринках світу.

Серіал "папік" instagram / papik.1plus1

"Розваги на крові. Якщо хтось раптом скаже, що кіно "внє палітікі", то спитайте навіщо тоді кіношники пішли в політику? Лицеміри", – відреагував народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

Розваги на крові.



Якщо хтось раптом скаже, що кіно "внє палітікі", то спитайте навіщо тоді кіношники пішли в політику? Лицеміри. https://t.co/am8YKyNqhw — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) December 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

11 грудня у деяких містах РФ, зокрема й у Москві, вийшов невідредагований перший епізод, у якому був жарт – "Путін Хубло".

Пізніше стало відомо, що в інших регіонах цензура все ж була. Цю сцену вирізали з ефіру.

Жарти Володимира Зеленського та студії "Квартал 95" про Володимира Путіна можна подивитися за посиланням.

Пізніше російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, хто заборонив серіал "Слуга народу".

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