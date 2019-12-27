Головна Новини
27 грудня • оновлено в 23:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

По стопах "Слуги народу": в Росії зібралися показати ще один серіал "95 кварталу"

446
Читати матеріал російською

Російський телеканал СТС придбав права на трансляцію серіалу "Папік" виробництва студії "Квартал 95".

За словами представника каналу, стрічка вже успішно пройшла в грудні 2019 року на українському каналі "1+1", передає "Коммерсант" (щоб подивитися трейлер, проскролльте до кінця сторінки).

"Квартал 95 давно зарекомендував себе як виробник якісного контенту. Цифри, з якими серіал пройшов в Україні, говорять самі за себе", – сказав представник "СТС Медіа" Ігор Іванов.

Серіал "папік"

Серіал "папік"

instagram / papik.1plus1

Новини
На заздрість метрам: на ТРК "Україна" виходить другий серіал у кар'єрі 23-річного режисера

Серіал було створено вже без участі Володимира Зеленського, Сергія Шефіра та Юрія Корявченкова, які покинули студію заради політики.

Студія "Квартал 95" в 2012 році розпочала співпрацю з міжнародним дистриб'ютором Eccho Rights. Відтоді шведська компанія представляє проекти студії на ринках світу.

Серіал "папік"

Серіал "папік"

instagram / papik.1plus1

"Розваги на крові. Якщо хтось раптом скаже, що кіно "внє палітікі", то спитайте навіщо тоді кіношники пішли в політику? Лицеміри", – відреагував народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Теги
пропаганда шоу-бизнес кіно серіал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги