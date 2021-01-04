Після зараження COVID-19 померла зірка фільмів жахів Барбара Шеллі

Британська актриса, зірка фільмів жахів Барбара Шеллі померла у віці 88 років. Причину її смерті поки не називають.

Відомо, що раніше знаменитість була госпіталізована з коронавірусом, а потім її виписали і вона знаходилася вдома. Про трагедію повідомив агент Шеллі, передає видання The Hollywood Reporter.

Британська телевізійна актриса народилася 15 серпня 1933 року.

Популярність Шеллі приніс її знаменитий крик у фільмі "Дракула", хоча в озвучуванні фільму взяла участь інша актриса.

Зірка відома своїми ролями в таких картинах як "Доктор Хто", "Привид кота", "Жителі Іст-Енду", "Борджіа" і багатьох інших.

Її колегами по знімальному майданчику були Джон Пертві, Тімоті Далтон, Дебора Уотлінг та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 41 року помер соліст фінського англомовного гурту Children of Bodom Алексі Лайхо.