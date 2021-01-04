Після зараження COVID-19 померла зірка фільмів жахів Барбара Шеллі
Британська актриса, зірка фільмів жахів Барбара Шеллі померла у віці 88 років. Причину її смерті поки не називають.
Відомо, що раніше знаменитість була госпіталізована з коронавірусом, а потім її виписали і вона знаходилася вдома. Про трагедію повідомив агент Шеллі, передає видання The Hollywood Reporter.Що відомо про Барбару Шеллі
Британська телевізійна актриса народилася 15 серпня 1933 року.
Популярність Шеллі приніс її знаменитий крик у фільмі "Дракула", хоча в озвучуванні фільму взяла участь інша актриса.
Зірка відома своїми ролями в таких картинах як "Доктор Хто", "Привид кота", "Жителі Іст-Енду", "Борджіа" і багатьох інших.
Її колегами по знімальному майданчику були Джон Пертві, Тімоті Далтон, Дебора Уотлінг та інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 41 року помер соліст фінського англомовного гурту Children of Bodom Алексі Лайхо.