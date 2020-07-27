Вебсеріал FAKE: про що він і де дивитися всі серії онлайн

У понеділок, 27 липня, на YouTube відбудеться прем'єра першого вебсеріалу медіахолдингу StarLightMedia під назвою FAKE.

Ця молодіжна комедія складається з 8 серій і розповідає історію блогерки Лізи, яка живе фальшивим luxury-життям в Instagram. OBOZREVATEL розповідає докладніше про вебсеріал FAKE і де дивитися всі серії онлайн (дивіться відео в кінці матеріалу).

Головні герої серіалу FAKE Пресслужба Нового каналу

FAKE: про що вебсеріал

В основі сюжету – історія дівчини Лізи, яка переїхала зі Жмеринки до Києва в гонитві за красивим життям. Вона мріє про популярність і багатство та готова заради цього на все. Навіть на обман найближчих людей, за який їй доведеться дорого заплатити.

Низка подій підштовхує Лізу до роздумів, чи вартує вигадане красиве життя розриву стосунків із найближчими. Завдяки історії блогерки кожен із глядачів зможе дати собі відповідь на запитання, що важливіше – бути чи здаватися?

Переможниця "Від пацанки до панянки" Женя Мазур знялася в серіалі FAKE Пресслужба Нового каналу

FAKE: хто знімався в серіалі

У першому вебсеріалі Нового каналу ви побачите акторів серіалу "Перші ластівки", який нещодавно прогримів в Україні, Анну Остапенко та Максима Девізорова, актора "Новенької" Женю Лісничого, дівчину Максима Девізорова Лілію Цвелікову, переможницю реаліті "Від пацанки до панянки" Женю Мазур і модель з 13-м розміром грудей Мілу Кузнєцову.

Лілія Цвелікова й Аня Остапенко Пресслужба Нового каналу

Лілія Цвелікова й Макс Девізоров Пресслужба Нового каналу

Де дивитися вебсеріал FAKE

Серіал FAKE виходитиме тільки на YouTube. Прем'єра першої серії – 27 липня в 18:00. Про дату виходу наступних серій, а також їх зміст – читайте скоро на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня 2020 року стартувало знімання другого сезону відвертого серіалу про проблемних підлітків "Перші ластівки".