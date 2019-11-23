"Перші ластівки": розкрився фінал самого відвертого серіалу в Україні. Відео

В Україні на "Новому каналі" завершився унікальний проект – серіал про проблеми підлітків "Перші ластівки", прем'єра якого відбулася 19 листопада.

Всього в першому сезоні було вісім серій, протягом яких творці показали історію фатальної дружби в мережі, історію боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, чим завершився останній епізод гучного проекту (Увага, спойлери! Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Чим завершився серіал "Перші ластівки"

У восьмий серії героїня Лера Фаркаш, яку запідозрили в тому, що вона є "Другом" (той, хто штовхає підлітків на самогубство), отямилася після аварії. Вона разом з однокласницею Олею Марковою намагається з'ясувати, ким же є злодій, щоб перешкодити йому завдавати шкоди людям.

"Перші ластівки" Кадр з фільму

В результаті відкривається страшна істина: в кривавих справах був замішаний брат Каті – Антон, якого всі вважали глухонімим. Він насправді лише глухий. Хлопець вбиває Максима, який випадково зайшов до його кімнати та побачив докази.

Пізніше хлопець затягує власну сестру, Ніка та Федю зів'язаними на дах і збирається позбавити їх життя, але все закінчується тим, що він сам падає вниз, а підлітки залишаються цілими.

"Перші ластівки" Кадр з фільму

Всі зітхають з полегшенням, але головну інтригу все ще не розкрито. Антон не був тим самим "Другом", а всього лише виявився його пішаком. Про це герої дізналися лише після похорону, коли головний лиходій надіслав їм повідомлення. Фінал першого сезону так і завершився інтригою, поклавши таким чином початок для продовження.

"Перші ластівки" - "Друг" знімає на камеру смерть Антона Кадр з фільму

Головний висновок "Перших ластівок" на українському телебаченні

Директорка департаменту Національних "гарячих ліній" і соціальної допомоги в ГО "Ла Страда-Україна" Олена Кривуляк підвела підсумки серіалу. Вона розповіла, як часто на гарячу лінію звертаються підлітки, розповідаючи про бажання покінчити життя самогубством. Діти люблять своє життя, батьків, друзів, але не відчувають взаємності, що в кінцевому підсумку підштовхує їх на страшний крок.

"Перші ластівки"

За словами Кривуляк, в першу чергу в такій ситуації винні батьки, які відмовляються вірити, що з їхніми дітьми може це статися, і звертати увагу на проблеми.

"Абсолютно всі підлітки, з якими я спілкуюся, і які мають думки про суїцид, в процесі консультації говорять про те, що вони хочуть жити! Вони люблять своє життя, вони люблять своїх батьків, вони люблять своїх друзів. Але вони не відчувають, що хтось любить їх. Вони не відчувають, що хтось їх цінує. Вони не відчувають, що хтось хоче приділяти їм час. Вони не відчувають, що хтось ними дорожить. Вони не відчувають, що їх розуміють. Вони не відчувають, що їх підтримують. Чи будемо ми після цього і далі засуджувати "Перші ластівки" і говорити про дурнуваті речі щодо пропаганди підлітковий суїцидів? Дорослі, давайте спочатку знайдемо причину в собі", – закликала Кривуляк.

Де дивитися "Перші ластівки"

Як анонсувалося, всі серії виходитимуть в YouTube, проте на даний момент на відеохостингу доступний лише перший епізод. Вихід інших очікується найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший епізод серіалу наробив багато галасу в мережі. Творці додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми. У перший же день демонстрації експерти прийняли десятки дзвінків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!