''Ніщо не трапляється двічі – 2'': чим закінчився. Відео

Увечері 2 квітня на телеканалі СТБ завершився другий сезон одного з найпопулярніших українських серіалів "Ніщо не трапляється двічі".

Оксана Байрак підготувала для головних героїв багато перипетій. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чим закінчився серіал.

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 7 серія

Маленька Катя вперше зустрінеться зі своєю мамою Машею Богдановою. Відбудеться це випадково: дівчинка знайде прихований вхід з кабінету батька, який веде в підвал. Катя не пам'ятає маму, тому поцікавиться у Вадима Огнєва, чому їх гостя сидить в тому приміщенні і хто вона така. Рімас також зустрінеться зі своєю мамою в тюрмі. Після цього дівчина вирішить запропонувати коханці батька угоду. За розкішний особняк Зейн повинна дістати Раїсу з в'язниці.

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 8 серія

У фінальній 8 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі" Маша Богданова оселиться в одній з кімнат будинку Вадима Огнєва. Між головними героями досі є почуття. Вранці Вадим залишає маєток у справах, а Маша розуміє, що Філомена може перешкодити їй відновити відносини з чоловіком. Однак на її ревнощі Огнєв має відповідь: він просить звернути увагу на їх обручки, де написано "Ти – моє життя". Поки Вадима немає в будинку, Маша Богданова не упускає можливості налагодити спілкування з Катею. Дівчинка не дуже налаштована говорити з мамою і з підозрою ставиться до неї. В кінці Катя просить Машу покинути їх будинок і повернутися до іншої сім'ї. Головна героїня вже готова виконати прохання дівчинки, проте раптова поява Бориса змінює її рішення.

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