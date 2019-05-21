З'явився трейлер четвертої серії "Чорнобиль" від HBO

НВО опублікував трейлер четвертого епізоду міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС.

Четвертий епізод вийде на екрани 27 травня 2019 під назвою "Щастя всього людства".

Marie Claire

В Україні він буде доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

Серіал складається з п'яти епізодів. Режисером проекту став швед Юхан Ренк, відомий такими роботами, як "Вікінги", "Ходячі мерці", а також кліпами для Мадонни і Ріанни.

У головних ролях – Емілі Уотсон, Джаред Харріс і Стеллан Скашгорд, який грає заступника голови Ради міністрів СРСР Бориса Щербину.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британський оглядач Адріан Генніган написав для ізраїльського видання Haaretz, що "Чорнобиль" краще "Гри престолів", яка закінчилася в ніч з 19 на 20 травня.

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