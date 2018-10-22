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Зможе боротися за "Оскар": український фільм отримав Гран-прі престижного фестивалю

2.3тЧитати матеріал російською

Український короткометражний фільм режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Штангіст" отримав Гран-прі Варшавського міжнародного кінофестивалю.

Як повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Держкіно, тепер картина отримала право поборотися за "Оскар" 2020 року.

"У різних програмах нинішнього Варшавського кінофестивалю брали участь чотири українські стрічки, — зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко, — Це дуже широке представлення нашого кіно в рамках одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Кожна така доля і кожна нагорода впливають на розвиток українського кіно і на покращення культурного іміджу нашої країни".

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Зі свого боку радісною звісткою поділився і режисер фільму.

"Емоції переповнюють", — зізнався Дмитро Сухолиткий-Собчук.

У вересні 2018 року у YouTube був представлений офіційний трейлер картини.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українські фільми покажуть на престижному кінофорумі у Канаді.

Місце
Україна
Об'єкти
кінокінофестивальДержкіноукраїнське кіновидеотрейлер
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