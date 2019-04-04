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Зірку фільмів "Брат" екстрено госпіталізовано: що відомо

2.4тЧитати матеріал російською

Народний артист Росії, зірка фільмів "Брат" і "Брат-2" Віктор Сухоруков був екстрено госпіталізований.

За даними Агентства міських новин "Москва", він упав зі сцени театру імені Мосради під час вистави "Зустрічайте, ми йдемо" та отримав серйозну травму руки.

У результаті виступ зупинили. На місце події прибули медики. Як повідомляє Telegram-канал Mash, актора госпіталізували. Уточнюється, що його відвезли в Інститут Скліфосовського.

Віктор Сухоруков

Віктор Сухоруков

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Про стан Сухорукова поки не відомо. У мережі дані про травму розходяться: деякі повідомляють, що руку актор зламав, інші – вивихнув.

Віктор Сухоруков

Віктор Сухоруков

instagram

Зірку фільмів "Брат" екстрено госпіталізовано: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сухоруков гнівно відреагував на ідею зняти третю частину культової картини "Брат" за участю одіозних Микити Джигурди та Кирила Терешина.

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Місце
Росія
Теги
шоу-бизнескіноНовини Росії
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Борисс Робот
Борисс Робот
Брат 3... без брата, без руки, без мозгов...
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