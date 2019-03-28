Минулого тижня вийшов український фільм "Давай танцюй!". Він розповідає про танцюриста зі східної України, який приїхав підкорювати Київ. Я не дуже люблю фільми про танці, в принципі моє знайомство і розуміння жанру обмежене фільмом "Крок Вперед". Тому, ніякого особливого бажання дивитися "Давай танцюй!" у мене не було.

Але за збігом обставин, або за службовим обов'язком я все ж подивився його. І був щиро вражений тим, що фільм може бути мені цікавий, незважаючи на велику кількість в ньому танцювальних сцен. Якістю самого продукту, який точно не було б соромно випустити якій-небудь зарубіжній студії. Я розповів про цей фільм декільком людям, дуже різним, і всіх їх він теж залишив під враженням.

Потім настав час емоцій іншого забарвлення. Результати фільму в прокаті явно не відповідали його якості. Ми почали аналізувати ситуацію і виявилося, що про фільм просто ніхто не дізнався через неправильно вибудувану промо компанію. І нікому було розповідати своїм друзям і знайомим про це класне кіно, тому другий тиждень прокату теж результатами не вразить.

Цей випадок нагадав мені про одне правило, яке мені ментально не близько, але є дуже важливим в будь-якій справі. Важливо не тільки зробити добре, але і розповісти про це. Якщо ви зробили крутий проект - не соромтеся розповісти про нього колегам. Запустили новий продукт - не забудьте розповісти своїм клієнтам. І так далі. Тому, що нереалізований потенціал - це вкрай сумне видовище.

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