В Україні з'явиться перший зал MASTERCARD IMAX WITH LASER

Мережа кінотеатрів Multiplex - лідер ринку кінопрокату і міжнародна платіжна система Mastercard підписали договір про співпрацю.

В рамках домовленостей Mastercard отримав ексклюзивну можливість кобрендингу з першим в Україні залом IMAX WITH LASER, який розташований у Multiplex Lavina Mall. Подібний формат співпраці стане унікальним в Україні.

"Для нашої країни кобрендинг - це новий формат співпраці, хоча по всьому світу він досить популярний. Наприклад, в Берліні з 2015 року Mercedes-Benz Arena носить ім'я автомобільного бренду Mercedes-Benz, і їх контракт розрахований на 20 років. Red Bull Arena в Лейпцигу з 2010 року називається іменем австрійської компанії Red Bull, і таких колаборацій безліч. В Україні першим подібним партнерством стане зал Multiplex IMAX WITH LASER, який буде носити ім'я міжнародної платіжної системи Mastercard "- генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex, Віталій Писаренко.

Системою IMAX WITH LASER обладнано лише 58 залів в світі, які знаходяться в кінотеатрах міст Лос-Анджелеса, Лондона, Дубая, Берліна. У Києві зал запрацював для глядачів 24 квітня.

"Для Mastercard тема кіно актуальна і близька. За результатами опитування Mastercard, що визначає найпопулярніші сфери інтересів власників карток, кінотеатри і фільми - в ТОП passion-категоріях серед європейців. В Україні ж кіно очолює цей рейтинг, що не дивно, адже, за нашими даними, більше 68% українців відвідують кінотеатри. З огляду на такий інтерес споживачів, ми вирішили створити максимально комфортні умови для повного занурення глядача в світ своїх улюблених героїв. З запуском унікального для українського ринку кінозалу "MASTERCARD IMAX WITH LASER" ми зможемо подарувати безцінні емоції і кращий досвід споживачам, адже з Mastercard вони завжди отримують більше ", - зазначила Наталія Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Україні.

У новому залі знаходиться 21 метровий екран, який досягає розмірів порівнянних з одним футбольним-міні полем. Параметри полотна спеціально розроблені для максимального сприйняття людиною зображення під різними кутами, незалежно від посадкового місця глядача. Всього в залі 287 комфортних крісел, які створені для приємного відпочинку під час перегляду навіть самого тривалого фільму.

Завдяки проектору зображення наповнене максимальною палітрою кольорів і відтінків. Такий візуальний ефект впливає на сприйняття і не дає можливості втратити навіть другорядний момент зі сцени на екрані. Насиченість зображення захоплює, а звичний сірий "кіношний" колір, в залі MASTERCARD IMAX WITH LASER, буде дійсно чорним. Тому для такого формату трансляції зображення, творці фільмом передбачають вечірні та нічні зйомки, які захоплюють уяву глядача.

Ще однією важливою особливістю залу є звук, який вдвічі голосніше звичного. Спеціальна акустична система від IMAX WITH LASER вражає чистотою, і навіть найвимогливіші глядачі оцінять якість. 12 канальна акустична система включає додаткові бічні і верхні канали, тому, коли на екрані демонструється екшн з переслідуванням, гучними постріли - ви точно не зможете заснути, адже мінімальний звук з рації поліцейського, або телефонний дзвінок із сюжету буде відчуватися ніби біля вуха. Для прикладу, в стандартному залі з трансляцією 2D, 3D знаходиться 5 канальна система, тому уявіть, як звучить зал MASTERCARD IMAX WITH LASER.

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