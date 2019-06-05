Український фільм отримав приз на престижному кінофестивалі

Фільм українського режисера Володимира Тихого "Брама", прем'єра якого відбулася 26 липня 2018 року, отримав нагороду на фестивалі Fantaspoa в Бразилії за кращий сценарій.

За даними "Укрінформу", інформацію про приз на престижному заході, який спеціалізується на стрічках фантастичною тематики, підтвердив сам режисер.

"Ми раді, що журі фестивалю високо оцінило драматургічну складову фільму", – розповів Володимир Тихий.

Фільм "Брама" постер

Він уточнив, що в 2019 році фестиваль святкував 15-річчя. Шанувальникам жанру фантастичного кіно було представлено понад 100 фільмів, які подивилися більше 10 тисяч глядачів.

Тихий також додав, що образи героїв Баби Прісі, Славки, Вовчика і самої Чорнобильської зони відчуження надихнули співавтора сценарію та його самого на втілення п'єси на екрані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм "Брама" в 2019 році став претендентом на премію "Оскар" в категорії "Кращий фільм іноземною мовою" від України. Вручення премій відбудеться 27 жовтня. В основі сюжету українського фільму лежить відома п'єса Павла Ар'є "На початку і в кінці часів".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!