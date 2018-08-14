Помер Едуард Успенський

У Москві помер автор популярних радянських творів, які було екранізовано, Едуард Успенський.

За даними "РЕН ТБ", легендарний 80-річний письменник пішов з життя 14 серпня у приватному будинку в Пучковому.

Зазначається, що 9 серпня Успенському стало погано. Він знепритомнів, а медиків викликала його дружина. Інформацію про смерть також підтвердили дочка і дружина письменника.

"На жаль, Едуард Миколайович помер. На жаль", - сказала дочка Ірина у коментарі ТАСС.

Варто зазначити, що останні кілька років письменник боровся з раком. У лютому він розповідав у шоу Андрія Малахова, що проходив четвертий курс хіміотерапії.

Крім того, Едуард Успенський був відомим противником анексії Криму Росією. Він не раз висловлювався на підтримку України. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші вислови письменника.

Едуард Успенський

Новини Помер легендарний американський рестлер Джим Нейдхарт

Першу книгу Успенського "Крокодил Гена та його друзі" було опубліковано у 1966 році. Також великої популярності зажила книга "Дядя Федір, пес і кіт" (1974). Головним героєм був шестирічний хлопчик. За мотивами твору було знято три популярні мультиплікаційні фільми: "Троє з Простоквашино", "Канікули у Простоквашино" та "Зима у Простоквашино".

Едуард Успенський

Крім того, письменник був одним з творців передач "На добраніч, малюки!", "АБВГДейка", "Радіоняня".

У 2010 році Успенському було присуджено премію імені Корнія Чуковського, засновану для дитячих письменників.

Едуард Успенський Собеседник

За його сценаріями і творами знято 60 мультфільмів. Серед найвідоміших: "Антошка", "Рыжий, рыжий, конопатый", "Ивашка из Дворца пионеров", "Про Сидорова Вову", "Следствие ведут Колобки", "Три типа и скрипач" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Новосибірську помер актор Анатолій Узденський, який виконав головну роль у серіалі "Ментовські війни".