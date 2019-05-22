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У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

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Шанувальник серіалу "Гра престолів", блогер Ден Олсон запропонував альтернативну кінцівку 8 сезону фентезі-саги, яка викликала у глядачів захоплення і схвалення.

Так, після того, як фінал "Гри престолів" розкритикували фанати, Олсон прописав свою сюжетну лінію, в якій розповів про подальшу долю головних героїв саги: Джона Сноу, Санси, Ар`ї і Брана Старків і навіть дракона Дрогона. Відео блогер опублікував на особистій сторінці в Twitter (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що всього за добу ролик переглянули понад 5 млн користувачів. Примітно, що Олсон не замінював у ньому кінцівку серіалу, а просто продовжив її.

У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Джон оселився з вільним народом і допоміг встановити торгівлю з Північчю. Втративши лідера і людей після битви з білими ходоками, Нічний Дозор незабаром був розпущений".

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У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Зима стала збитковою для правління Санси. Запаси продовольства після війни були вичерпані, багато сіверян загинуло від виснаження. Попросивши допомоги у Хайгардена, Північ загруз у боргах".

У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Ар`я знайшла землю на захід від Вестероса і назвала її "Вестерерос". Вона повернулася в Вінтерфелл і ніколи не виходила заміж. Одного разу вона приготувала пиріг з іще однією людиною (відсилання до сцени з убитими синами Уолдера Фрея - Ред.)".

У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Кроль Бран, який володіє всебаченням Триокого ворона правив жорстко і звертав незліченну кількість воєн ще до того, як вони починалися".

У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Тіріон врешті-решт усвідомив, що він був лордом Утеса Кастерлі. Він побудував пам'ятник на честь своїх батька і сестри, зазначивши, що вони були "злом, але ніби не ТАКИМ злом".

У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Брон Черноводний був зарізаний під час бійки в барі три дні потому".

У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Сір Давос прослужив кілька років як Майстер над кораблями. Він мирно помер удома, оточений його дружиною і дітьми, які вижили".

"Сем продовжував впроваджувати свої новаторства. Смерть наздогнала його випадково під час спалаху інфекційного захворювання".

У мережі запропонували альтернативний фінал "Гри престолів": фанати в захваті

"Дрогон повернувся в Есос і спалив село дотла".

Фанати чекали не лише на завершення "Гри престолів". OBOZREVATEL зібрав для вас найочікуваніші прем'єри серіалів 2020 року.

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Тема
Гра престолів
Тег
Гра престолів 8
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