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Серіал "Коли минуле попереду": де дивитися всі серії онлайн

4.2тЧитати матеріал російською

На українському телеканалі "1+1" відбулася прем'єра багатосерійної мелодрами "Коли минуле попереду", яка розповідає зворушливу історію про стосунки простої дівчини із сином великого чиновника.

Прем'єрну серію показали в понеділок, 10 червня. Всього серіал налічуватиме 12 епізодів, повідомили на сайті телеканалу.

Серіал

Серіал "Коли минуле попереду"

"1+1"

"Це історія про життя простої дівчини Тамари, яке перетворюється в жахіття після знайомства із сином мера. Доля дарує їй шанс почати все з початку, але попрощатися з минулим – важче, ніж здавалося", – заінтригували розробники серіалу.

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Серіал

Серіал "Коли минуле попереду"

"1+1"

Зйомками серіалу займалися компанії FILM.UA та Intra Communications, більшість епізодів були відзняті в Києві.

Дивитися серіал "Коли минуле попереду" онлайн

Серіал

Серіал "Коли минуле попереду"

"1+1"

В Україні серіал доступний на офіційному сайті "1+1", а також на їхньому YouTube-каналі (відео опубліковані нижче).

Перша серія:

У Тамари Єрошиної (головна героїня) звичайні мрії: кар'єра лікаря в столиці, щаслива сім'я. Дівчина після випускного в медінституті збирається виїхати до столиці. У Тамару закоханий син мера міста Сергій Лупарев. Людина звикла отримувати все, що захоче, і має намір силою завоювати прихильність дівчини. Сергій запрошує Тамару на дачу, де підсипає їй наркотики і ґвалтує. Батько хлопця, дізнавшись про те, що трапилося, у нестямі від злості, однак має намір вирішити цю проблему.

Друга серія:

Батько Сергія пропонує батькам Тамари написати заяву на сина в поліцію або одружити їхніх дітей. Тамара, зі свого боку, ненавидить Лупарева і страждає, заміж виходити не хоче. Батьки дівчини живуть бідно, тому з маргінальних причин переконують доньку прийняти пропозицію Лупарева. Тамара через відсутність грошей і тиск батьків змушена все ж погодитися. Згодом, після заміжжя, життя Єрошиної перетворюється на справжнє жахіття. Два роки вони живуть як чужі люди: Лупарев хоч і кохає дівчину, але постійно зраджує їй. Коли Сергій дізнається, що Тамара не хоче від нього дітей, він її б'є. Вона ж задля самозахисту б'є чоловіка вазою по голові.

Третя серія:

Тамара тікає з дому. Кирило, старший брат Сергія, вирішує скористатися нагодою і вбиває брата. Адже він все життя ненавидів його і вважав винним у своїй інвалідності. Надію на те, що Тамарі вдасться почати нове життя, розбиває страшна новина про те, що чоловіка знаходять убитим. Дівчину оголошують у розшук. Поліція шукає її за наказом Лупарева-старшого. Єрошина розуміє, що її можуть шукати, і намагається не потрапляти на очі правоохоронцям.

Четверта серія:

Тамара вирішує переїхати в Москву і на автостанції знайомиться з дівчиною, яка допомагає їй змінити зовнішність. Дорогою автобус потрапляє в аварію, всі пасажири гинуть, а живою залишається тільки Тамара. Дівчина опиняється в лікарні у важкому стані, всі її документи згоріли. Лупарев має намір помститися Тамарі і хоче переконатися: жива вона чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал "1+1" опублікував трейлер повнометражної історичної драми "Чорний ворон", знятої за мотивами однойменного роману-бестселера Василя Шкляра.

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