Повернути "Іронію долі": в Нацраді виступили з несподіваною заявою

Радянський фільм "Іронія долі" не несе в собі політичних моментів, при цьому, як і низка подібних картин, заборонений до показу в Україні. Це говорить про невиправданість внесення стрічки в так званий чорний список Мінкульту.

Такою думкою з журналістами порталу "Лівий берег" поділився глава Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, який вважає, що особистостям забороняти в'їзд до України і порушувати проти них кримінальні справи можна, а ось забороняти або дозволяти кіно варто, орієнтуючись на те, чи становлять вони загрозу інформаційній безпеці країни.

Юрій Артеменко

"Проблема з так званими "чорними списками" існує у нас давно - через те, що людина внесена в нього, у нас забороняється демонстрація фільму, в якому вона знімалася. Але сам фільм не несе пропаганду і має міжнародне визнання. Однак чисто за формальними ознаками ці фільми заборонені у нас до показу", - зазначив він.

За словами Артеменка, закон потребує поправок.

"Аналогічна ситуація з "Іронією долі", де грає Тализіна, яка підписала звернення по Криму. Хоча не факт, підписала вона його чи її просто використали. Але там же грає і Ахеджакова, яка рвала серце за Україну. Фільм не несе політичних моментів, але ми його заборонили за тим же принципом. Закон потрібно модернізувати", - додав він.

Нагадаємо, з 2014 року Держкіно заборонило 589 фільмів і серіалів, були анульовані державні свідоцтва на право розповсюдження і демонстрування до 170-ти російських фільмів і серіалів за висновком Експертної комісії.

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