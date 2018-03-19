Порушили закон: український телеканал потрапив у скандал через смерть Табакова

Телеканал "Інтер", який неодноразово потрапляв у скандали через трансляцію пропагандистських фільмів і концертів із прихильниками "русского мира", присвятив цілий день свого ефіру померлому російському акторові Олегу Табакову.

Як нагадали в Facebook-спільноті "Бойкот російського кіно", таким чином канал порушив Закон України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки зірка радянського кіно внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Як відомо, Табаков, якого на "Інтері" назвали "людиною безмежної чарівності і багатогранного таланту", публічно схвалював анексію Криму, і в 2014 році був одним з діячів культури РФ, які написали лист на підтримку окупації півострова.

"Мені здається, це справедливо. Якби наші українські брати були б розумніше, вони б не стали дискутувати на цю тему (анексію Криму - ред.). Навпаки, треба було сказати:" Вибачте нас, Христа ради! Ми на халяву купилися". Тому що ніякого відношення Крим до України залежної і незалежної не має", - заявляв він.

Також актор називав українців "убогими".

"І так-то соромно за ту гидоту, які вони роблять, вбиваючи людей і руйнуючи їх житла. А якось відгукуватися на них - ні, ні, ні. Я махнув рукою, не дивлячись на те, що у мене одна чверть крові - українська ... Я шкодую їх. Вони в якомусь сенсі убогі... У всі часи їх кращі представники інтелекту, літератури - вони в порівнянні з росіянами були десь на другій і третій позиції... А зараз соромлюся і ніяково , ніяково... Положення не виправиш...", - процитували слова Табакова в спільноті.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше "Інтер" оскандалився, показавши в ефірі ряд радянських фільмів за участю акторів, які підтримали окупацію Донбасу та анексію Криму.