Помер зірка серіалів ''Вулиці розбитих ліхтарів'' та ''Бандитський Петербург''

У Санкт-Петербурзі помер актор Олександр Васильєв, відомий ролями в колись популярних російських серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Бандитський Петербург".

Про це 2 квітня повідомляє місцевий "5 Канал". Згідно з наведеною інформацією, причина смерті 60-річного артиста на даний момент невідома.

Фото: mk.ru

За роки кар'єри Васильєв довгий час грав на кіностудії "Ленфільм". Так, як пише джерело, 3 квітня пройде церемонія прощання з актором. Поховають Васильєва на Смоленському кладовищі.

Серед ролей, які принесли артисту славу, так само були персонажі в проектах "Особливості національного полювання", "Агент національної безпеки", "Чорний ворон" та інші.

Як писав OBOZREVATEL, в Великобританії на 90-му році життя помер канадський актор Шейн Риммер, відомий фантастичною сагою "Зоряні війни" та фільмами про Джеймса Бонда.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.