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Помер зірка серіалів ''Вулиці розбитих ліхтарів'' та ''Бандитський Петербург''

9.8тЧитати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі помер актор Олександр Васильєв, відомий ролями в колись популярних російських серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Бандитський Петербург".

Про це 2 квітня повідомляє місцевий "5 Канал". Згідно з наведеною інформацією, причина смерті 60-річного артиста на даний момент невідома.

Помер зірка серіалів ''Вулиці розбитих ліхтарів'' та ''Бандитський Петербург''

Фото: mk.ru

За роки кар'єри Васильєв довгий час грав на кіностудії "Ленфільм". Так, як пише джерело, 3 квітня пройде церемонія прощання з актором. Поховають Васильєва на Смоленському кладовищі.

Серед ролей, які принесли артисту славу, так само були персонажі в проектах "Особливості національного полювання", "Агент національної безпеки", "Чорний ворон" та інші.

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Місце
РосіяСанкт-Петербург
Теги
серіалакторНовини Росії
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