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Multiplex і ScreenX Partners підписали договір про співпрацю

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Лідер ринку кінопрокату України, мережа кінотеатрів Multiplex і південнокорейська компанія зі світовим ім'ям в області кіноіндустрії - CJ 4DPLEX 17 червня підписали договір про співпрацю.

В рамках домовленостей в Україні відкриється перший зал з унікальною технологією - ScreenX.

Multiplex і ScreenX Partners підписали договір про співпрацю

"Ми раді відкриттю першого залу з нашою технологією в мережі кінотеатрів Multiplex і тому, що ScreenX тепер зможуть оцінити і в Україні. Сподіваємося, що глядачі отримають море позитивних вражень від нового формату ", - сказав JongRyul Kim, генеральний директор CJ 4DPLEX.

ScreenX - це 270-градусний панорамний формат зображення нового покоління.

Завдяки технології, зображення будується на центральному і двох бічних екранах. Такого ефекту допомагають досягти 4 проектора, кожен з яких вибудовує картинки на окремих зонах. На центральному екрані демонструються головні сцени фільму, а бічні розширюють композицію кадру. Для бічних екранів світові студії кіновиробництва спеціально знімають сцени, тому у глядачів буде унікальна можливість побачити трохи більше, ніж демонструється в стандартному форматі.

"Для нас партнерство з CJ 4DPLEX - це велика можливість для створення залу з унікальною технологією ScreenX в Україні, - сказав Віталій Писаренко, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex. - Формат ScreenX дозволяє нам залишатися на крок попереду в області інновацій, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися новим, унікальним досвідом перегляду фільмів з нашою аудиторією ".

На сьогодні технологія ScreenX встановлена в 220 залах, включаючи 90 екранів в Південній Кореї; 73 екрану в Китаї; 20 в Сполучених Штатах; 12 в Англії; 4 в Туреччині; 4 в Японії; 3 в Швейцарії; 3 у Франції; 2 у В'єтнамі і 1 в Іспанії, Угорщині, ОАЕ, Кувейті, Таїланді, Індонезії, Ізраїлі, Канаді та Польщі, а тепер перший зал з'явиться і в Україні. Відкриється він у Одесі у новому кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Рив'єра.

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