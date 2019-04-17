"Месники. Завершення": коли вийде в Україні, трейлери і всі факти про фільм

25 квітня 2019 року на екрани вийде четвертий фільм про Месників, який носитиме назву "Завершення". Таке "ім'я" стрічка отримала не просто так - вона стане останньою для багатьох героїв кіновсесвіту Marvel.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що відомо про майбутню прем'єру.

Без Табу

Дата виходу

Фільм з'явиться в світовому прокаті 25 квітня. В Україні прем'єра також запланована на цю дату. Зазначимо, що забронювати або придбати квиток на прем'єрний показ нових "Месників" вже практично неможливо: квитки розкупили за лічені дні.

Кадр зі зйомок MyFilms.pro

Сюжет

Кевін Файг, бос Marvel Studios неодноразово заявляв, що трейлери та рекламні ролики четвертих "Месників" покажуть не більше 15 хвилин хронометражу фільму, тому вловити хоч щось з сюжету дуже складно. З трейлерів фільму можна зрозуміти, що після битви з Таносом Месники вирішили вступити з ним в бій ще раз і повернути знищених ним людей.

Акторський склад

У четвертому фільмі про Месниках заявлені такі актори:

Брі Ларсон - Капітан Марвел;

Карен Гіллан - Небула;

Скарлетт Йоханссон - Чорна Вдова;

Бредлі Купер - Ракета;

Кріс Хемсворт - Тор;

Кріс Еванс - Капітан Америка;

Еванджелін Ліллі - Оса;

Том Холланд - Людина-павук;

Роберт Дауні мл. - Залізна людина/Тоні Старк;

Джош Бролін - Танос;

Пол Радд - Людина-мураха;

Трейлери

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі показали перший повноцінний трейлер, в якому з'явилася Капітан Марвел. Вона возз'єднається зі Месниками, щоб боротися з Таносом.

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