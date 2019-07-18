Король Лев: як змінилися персонажі в римейку культового мультфільму

У четвер, 18 липня, в український прокат виходить мультфільм "Король Лев" (The Lion King) — римейк однойменного мультфільму 1994 року.

Перший мультик про лева Сімбу від компанії Walt Disney Pictures вийшов у далекому 1994 році. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінилися персонажі в 2019 році.

Муфаса та Сімба Кадр із мультфільму 2019 року

Фільм знімався протягом трьох років. Робота почалася ще влітку 2016-го в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США). Виробництвом займався талановитий режисер Джон Фавро ("Книга джунглів", "Залізна людина" і "Залізна людина 2"). Сценарій написав Джефф Натансон ("Пірати Карибського моря: мерці не розповідають казки", "Злови мене, якщо зможеш", "Термінал").

Сімба

1994 рік

2019 рік

1994 рік

2019 рік

Муфаса

1994 рік

2019 рік

Нала

1994 рік

2019 рік

Шрам

1994 рік

2019 рік

Сарабі

1994 рік

2019 рік

Тімон

1994 рік

2019 рік

Пумба

1994 рік

2019 рік

Зазу

1994 рік

2019 рік

Рафікі

1994 рік

2019 рік

Як раніше писав OBOZREVATEL, 4 липня американська кіностудія Netflix презентувала третій сезон телесеріалу "Дуже дивні справи". У стрічці знявся 33-річний киянин Алек Утгофф. Актор зіграв роль російського вченого Олексія Смірнова та вперше з'явився у серіалі в 5 серії 3 сезону.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!