Він Дізель – легенда "Форсажу" та серії фільмів про Ріддіка. Там, де він – круті тачки, шалений драйв та тонни гільз з-під набоїв під ногами. А як щодо волохатого-бородатого Дізеля, одягненого у шкуру ведмедя із сіяючим мечем у руках? У нас є такий. Запрошуємо у захоплюючий світ фентезі на стику середньовіччя та наших з вами часів! Це "Останній мисливець на відьом"!

"Останній мисливець на відьом" Скріншот

Фільм-парадокс, який вщент розбивають критики, але поважають екшн-фанати. На сайті IMBD "мисливець" отримав компромісні 6 балів з десяти. Заціни і ти – дивись наш огляд!

А сам фільм ви можете подивитися на Divan.TV.

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